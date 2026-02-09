CONFIRMADO: Se CAE refuerzo del América para el Clausura 2026

Malas noticias para el Club América. Este lunes 9 de febrero cierra el mercado de transferencias en el Torneo Clausura 2026. Con el horario límite hasta las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, en Coapa se ha caído un fichaje que sonaba con fuerza para llegar al cuadro azulcrema dirigido por André Jardine.

De acuerdo a diversos reportes, Gabriel Fuentes ya no va a llegar a la Liga BBVA MX, pues a pesar que que el América y Fluminense habían llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador en calidad de préstamo, los términos del futbolista de 29 años de edad terminaron por trabar las negociaciones.

Jugando para Fluminense, Gabriel Fuentes tiene registro de 34 partidos jugados con marca de cinco asistencias. Con un valor aproximado a los 1,7 millones de euros, el lateral colombiano tiene contrato con el cuadro de Brasil hasta 2028.

Refuerzos del América en el Clausura 2026

Para la presente campaña de la Liga BBVA MX, el América tuvo como refuerzos a Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga en un certamen en el que el cuadro azulcrema se encuentra en el octavo puesto de la tabla general con registro de ocho puntos, resultado de dos victorias, dos empates y una derrota.

De cara a la Jornada 7, el América visita a Chivas en la cancha del Estadio Akron para disputar el Clásico Nacional, encuentro programado para el sábado 14 de febrero a las 21:07 horas. La escuadra de Coapa encara el encuentro tras haberle ganado a Monterrey en la Fecha 5. Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara llega de vencer a Mazatlán, resultado con el que marchan con paso perfecto colocándose como líderes de la tabla general.

