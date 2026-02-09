OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Pumas en el Clausura 2026

Pumas regresa a la señal de TV Azteca. Este viernes 13 de febrero, el Club Universidad Nacional visita a Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, partido que abre la actividad de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 en el Viernes Botanero en punto de las 19:00 horas.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

Dirigidos por Efraín Juárez, el conjunto del Pedregal se mantiene invicto en la presente campaña. Con registro de dos victorias y tres empates, el equipo de la UNAM se ubica en el quinto puesto de la tabla general con 9 puntos. Del otro lado, 'La Franja' tiene ocupa el lugar 13 de la competencia con cinco unidades tras un triunfo, dos juegos igualados y dos partidos perdidos.

Comandados por Albert Espigares, el Club Puebla se mantiene invicto ante su gente. En casa, tienen marca de un triunfo y un empate. Mientras que Pumas tiene el mismo registro en territorio ajeno.

El partido de Puebla vs Pumas abre la actividad del Viernes Botanero que llega con doble cartelera. Y es que al terminar el juego en el Estadio Cuauhtémoc, viajamos hasta el Estadio Nemesio Diez donde Toluca se mide a los Xolos de Tijuana en la Fecha 6 del campeonato. Ambos partidos los vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026

Viernes 13 de febrero:

Puebla vs Pumas - 7:00 PM

Toluca vs Xolos de Tijuana - 9:00 PM

Sábado 14 de febrero:

Atlético de San Luis vs Querétaro - 5:00 PM

Pachuca vs Atlas - 5:00 PM

Monterrey vs León - 7:00 PM

Juárez vs Necaxa - 7:00 PM

Chivas vs América - 9:07 PM

Domingo 15 de febrero:

Cruz Azul vs Tigres - 4:30 PM

Santos vs Mazatlán - 5:00 PM

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul vs América se jugará en LUNES a las 3:45 PM