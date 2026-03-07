América al borde de la historia: busca evitar tercera derrota consecutiva, algo que no ocurre desde hace casi una década

El equipo del América enfrenta a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio La Corregidora, dentro de la Jornada 10 del Clausura 2026. El duelo llega en un momento crítico para los dirigidos por el brasileño André Jardine, que arrastran dos derrotas consecutivas y corren el riesgo de sumar una tercera, algo que no ocurre desde hace casi una década.

Los dos partidos perdidos consecutivos del América

El América cayó primero por 1-4 ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, un resultado que dejó dudas sobre su solidez defensiva. Posteriormente, en la fecha 9, perdió 1-2 frente a Juárez, un rival que llegaba como víctima y terminó sorprendiendo. Con estos resultados, las Águilas se encuentra en una situación incómoda y con la presión de responder ante Querétaro.





¿Desde cuándo América no pierde tres partidos consecutivos en la Liga BBVA MX?

La última vez que América hiló tres derrotas consecutivas en la Liga BBVA MX fue en el Clausura 2017, bajo la dirección de Ricardo La Volpe. En aquella ocasión, perdió sus últimos tres partidos de la fase regular:

J15: Santos Laguna 2-1 América

Santos Laguna 2-1 América J16: América 1-2 Atlas

América 1-2 Atlas J17: América 2-3 Pachuca

La mala racha se extendió al inicio del Apertura 2017, ya con Miguel Herrera en el banquillo, cuando las Águilas cayeron 0-1 ante Querétaro en la Jornada 1. Desde entonces, el club no ha vuelto a sufrir tres derrotas consecutivas en la Liga BBVA MX, lo que subraya la importancia del partido de este sábado.

Los Gallos Blancos llegan motivados por la oportunidad de aprovechar la crisis americanista. Aunque no atraviesan su mejor momento en la tabla, jugar en casa y ante un conjunto de Coapa presionado les da la posibilidad de sumar un triunfo de prestigio.

El duelo entre Querétaro y América no solo representa tres puntos en disputa, sino también la posibilidad de que las Águilas eviten una racha negativa que no sufren desde hace nueve años.

