La razón por la que Cruz Azul podría clasificarse HOY a la Liguilla del Clausura 2026

La Máquina de Cruz Azul, dirigida por Nicolás Larcamón, tiene la oportunidad de dar un golpe de autoridad este sábado 7 de marzo, en el Clausura 2026 cuando enfrente al Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc. Si el conjunto cementero logra la victoria, alcanzará los 25 puntos en la Jornada 10, cifra que prácticamente le aseguraría un lugar en la Liguilla, aun cuando restan siete fechas por disputarse en la fase regular.

¿Por qué 25 puntos significan boleto virtual a la Liguilla para Cruz Azul?

La razón es clara: en los últimos seis torneos cortos, el promedio de puntos del octavo lugar, último puesto que otorgará acceso a la Liguilla, ha sido precisamente de 25 unidades. Esto quiere decir que, históricamente, alcanzar esa cifra garantiza estar dentro de la zona de clasificación. Aunque matemáticamente aún podrían existir combinaciones que lo alteren, la estadística respalda que Cruz Azul estaría prácticamente asegurando su presencia en la fiesta grande.

¿Cuál es el presente de Cruz Azul?

Con un inicio sólido (una sola derrota) y un plantel que ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, Cruz Azul llega a este partido con la motivación de sellar su pase virtual a la Liguilla mucho antes de lo habitual. La victoria no solo significaría tranquilidad para el cuerpo técnico y la afición, sino también la posibilidad de planear el cierre del torneo y su presencia en la Copa de Campeones de Concacaf con mayor calma, enfocándose en mantener la regularidad y evitar lesiones.

Lo que viene para Cruz Azul (Jornadas 11 a 17)

Tras el duelo ante Atlético de San Luis, Cruz Azul tendrá un calendario exigente que pondrá a prueba su consistencia:

Jornada 11: vs Pumas de visitante

vs Pumas de visitante Jornada 12: vs Mazatlán de visitante

vs Mazatlán de visitante Jornada 13: vs Pachuca en casa

vs Pachuca en casa Jornada 14: vs América de visitante

vs América de visitante Jornada 15: vs Tijuana en casa

vs Tijuana en casa Jornada 16: vs Querétaro de visitante

vs Querétaro de visitante Jornada 17: vs Necaxa en casa

Cada uno de estos partidos será clave para definir si Cruz Azul llega a la Liguilla como protagonista o simplemente como invitado. En particular, los duelos contra Pumas, Pachuca y América representan pruebas de fuego frente a rivales directos en la parte alta de la tabla.

