Gallos de Querétaro 0-2 Xolos de Tijuana: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY miércoles 14 de enero, partido de la Jornada 2 del Clausura 2026, marcador por internet y online

Desde la cancha del Estadio La Corregidora, Querétaro recibe a Xolos de Tijuana este miércoles 14 de enero como parte de la Jornada 2 del Clausura 2026, en el arranque de una fecha doble que obliga a los equipos a disputar tres partidos en una semana, dentro de un calendario apretado durante este semestre de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Tigres oficializa salida de una de sus joyas en pleno Clausura 2026

Los Gallos Blancos llegan tras empatar 1-1 ante Pumas en Ciudad Universitaria en la Jornada 1, resultado en el que el equipo mostró orden táctico y organización bloque por bloque, demostrando lo trabado semana semana con su nuevo entrador Esteban González. El duelo ante Tijuana representa su presentación como local en el certamen, con la intención de sumar su primera victoria del semestre.

Te puede interesar: ¿Movimiento inesperado? Un GIGANTE quiere a Luka Romero a como dé lugar

Por su parte, Xolos debutó con un empate 0-0 frente al América en el Estadio Caliente, durante ese encuentro, el conjunto fronterizo generó varias jugadas de presión ofensiva que llevaron al rival a replegarse en su propio campo. El equipo dirigido por Sebastián Abreu buscará ahora sumar sus primeros tres puntos como visitante en el Clausura 2026.

Como antecedente de su último partido, en el Apertura 2025, Tijuana venció 1-0 a Querétaro. En la estadística de los últimos 10 partidos entre estas escuadras, Xolos registra 4 victorias, Querétaro 3 triunfos y se han presentado 3 empates.

Te puede interesar: Selección CAMPEONA del Mundo confirma su base en México para la Copa Mundial del FIFA 2026