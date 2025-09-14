América: Rompe larguísima racha sin perder como local en el Estadio Ciudad de los Deportes

La noche del sábado 13 de septiembre de 2025 quedará marcada como el fin de una era dorada para el conjunto del América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas, que llevaban siete meses sin conocer la derrota como locales, fueron sorprendidas por las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional, cayendo por marcador de 2-1 en un duelo vibrante y cargado de emociones.

¿Cuándo fue la última derrota como local en el estadio Ciudad de los Deportes?

La última vez que América había perdido en ese recinto como local fue el 14 de febrero de 2025, cuando Necaxa les arrebató el invicto en el Clausura con un gol agónico de Kevin Rosero al 99'. Desde entonces, los azulcremas habían convertido el estadio de la colonia Nochebuena en una fortaleza, acumulando triunfos ante rivales como Tigres, León y Pachuca, y manteniéndose invictos durante todo el Apertura 2025… hasta ahora.

Aunque América también cayó ante Cruz Azul en abril durante los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, ese partido no cuenta como derrota local, ya que el equipo cementero fungía como anfitrión en el mismo inmueble.

¿Quiénes anotaron los goles en el partido América vs Chivas?

El duelo ante Chivas fue una montaña rusa. Roberto Alvarado abrió el marcador al 63’ con una definición precisa, y Armando “la Hormiga” González amplió la ventaja al 88’ tras una jugada individual que dejó en el suelo a Igor Lichnovsky. América reaccionó tarde, con un gol de Alejandro Zendejas al 98’, pero no fue suficiente para evitar el tropiezo.

La derrota no solo significó el fin del invicto como local, sino también un golpe anímico para el equipo de André Jardine, que venía de una semana de confianza y buen futbol. El técnico brasileño reconoció que el resultado fue “una dosis de humildad” y que el equipo deberá reencontrarse con su mejor versión.

Con este resultado, América se queda con 13 puntos y ve amenazada su posición en la cima del torneo. Mientras tanto, Chivas celebra una victoria que no solo les da oxígeno en la tabla, sino que también les permite romper una racha de ocho años sin ganar como visitante en fase regular ante su acérrimo rival.

El Estadio Ciudad de los Deportes, testigo de glorias recientes, vuelve a ver caer a su inquilino exitoso.

