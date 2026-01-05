¿LA Park confirma su retiro en 2026? Esta es la máscara y cabellera que desea ganar en el año

LA Park es considerado uno de los mejores luchadores en la historia de nuestro país, pues después de brillar en territorio norteamericano, regresó a México para demostrar de qué está hecho desde hace un par de décadas. Ahora bien, ¿qué tan cierto es que su retiro se confirmará en 2026?

Con 58 años de edad recién cumplidos, Adolfo Tapia Ibarra, nombre de pila de LA Park, entiende que su retiro está más cerca que nunca. Sin embargo, previo a que este llegue tiene en mente ganar una máscara y una cabellera de renombre, por lo que no tuvo reparo en soltar algunos nombres al respecto.

¿Qué máscara y cabellera podría ganar LA Park en 2026?

La cuenta de Facebook R de Rudo compartió una entrevista que tuvo con LA Park, luchador que aseguró que el 2026 podría ser su año de retiro toda vez que en este año cumple 59 primaveras, una edad por demás considerable para un luchador profesional en México y el resto del mundo.

No obstante, Adolfo Tapia señaló que, antes de confirmar su retiro, desea tener dos retos más en su carrera como profesional. Y si bien desea terminar su carrera con máscara, no tiene reparo en apostarla para ganar una tapa o una cabellera de renombre en el ámbito nacional.

Para el tema de la cabellera LA Park mencionó a Rush, luchador mexicano con quien tuvo una rivalidad importante hace algunos años. Del mismo modo, dijo que le gustaría enfrentarse a Canek o Blue Demon Jr en un máscara contra máscara, pues sugiere que estos dos combates serían espectaculares.

¿Cuál fue la última gran máscara que LA Park ganó?

Posiblemente, la última gran máscara que LA Park conquistó se dio en una edición de Triplemanía, cuando formó parte de algunas funciones de la AAA. Esta se llevó a cabo durante la Triplemanía XXVI, cuando Adolfo Tapia despojó de su máscara al Hijo del Fantasma, hoy conocido como Santos Escobar en la WWE.