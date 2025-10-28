Juego 3 entre Dodgers y Blue Jays iguala el más largo en la historia de la Serie Mundial

El Juego 3 de la MLB pasará a la historia no solo por la mágica victoria de Los Ángeles Dodgers sobre los Toronto Blue Jays, sino por el hecho de haber igualado el partido más largo en la historia de la Serie Mundial con más de seis horas de duración y 18 entradas.

En uno de los duelos más atractivos de la temporada, los Blue Jays y los Dodgers se vieron las caras una vez más en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025. El partido tuvo de todo, aunque lo que destacó fue la duración y el hecho de que, al final, fueron los locales quienes se quedaron con el triunfo.

¿Cuánto duró el Juego 3 de la Serie Mundial 2025?

El Dodger Stadium presenció un total de 18 entradas entre Los Ángeles y Toronto, los cuales se encuentran luchando por ser los monarcas de la temporada 2025 de la MLB. Se sabe que el partido tuvo una duración de seis horas y 39 minutos, igualando con ello la marca que se presentó en el ya lejano 26 de octubre del 2018.

En aquella ocasión, los Dodgers y los Red Sox se enfrentaron también en el Juego 3 en un partido que tuvo 18 entradas, pero que, sin embargo, tuvo una duración más elevada con un total de siete horas y veinte minutos. Lo ocurrido en la Serie Mundial 2025 iguala el número de entradas, más no la duración del juego.

Series Mundiales consecutivas de Freddie haciendo historia.#SerieMundial pic.twitter.com/gfeSfqst1I — Los Dodgers (@LosDodgers) October 28, 2025

Un hecho curioso no solo es que en ambos juegos los Dodgers fueron protagonistas, sino que, al final, los dos fueron conquistados por el equipo de Los Ángeles, escuadra que en estos momentos lidera la Serie Mundial por 2-1 y que volverá a recibir en su casa a los Azulejos.

¿Cuándo será el Juego 4 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays?

Prepárate, pues la intensidad en el diamante seguirá en las próximas horas. Será este martes 28 de octubre cuando Los Ángeles y Toronto se vuelvan a ver las caras en el Juego 4 de la Serie Mundial de Beisbol 2025, un compromiso que comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de México.