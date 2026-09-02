OFICIAL: América rompe el mercado con REFUERZO europeo de lujo para el Apertura 2026

Este miércoles 2 de septiembre del 2026, el conjunto del América confirmó en sus redes sociales la llegada de Carlos Álvarez como nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Futbolista que desde el pasado martes 1 de septiembre del 2026, confirmamos su llegada al equipo de Coapa.

El club le dio la bienvenida con una publicación en las redes sociales en la que le dan a conocer que llega al equipo "más grande de México".

Carlos Álvarez es un futbolista español de 23 años de edad, que mide 1.68 metros, es mediocampista y llega procedente del Levante.

Actualmente, de acuerdo a transfermarkt tiene un valor de 15 millones de euros por lo que el América habría pagado una fuerte cantidad por su llegada.

Los números de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez llega al América procedente del Levante, equipo en el que paso más de tres años dejando actuaciones bastante llamativas. Para muchos de los periodistas españoles, uno de los mejores jugadores del club, con mayor desequilibrio con el balón y que su ritmo de juego marca la diferencia.

Deja LaLiga tras registrar un total de 105 partidos disputados con el Levante en los que logró marcar 14 goles y dar 14 asistencias en un total de 7,439 minutos en el terreno de juego.

Además, cuenta con un regate corto, descaro y capacidad de generar magia en zonas interiores. Se espera que su nivel y su paso con el América pueda dar un rendimiento y cuentas similares a las que tuvo Álvaro Fidalgo.

Su estilo de juego que destaca por su conducción corta, sus pases, visión, remate de larga distancia, descaro y capacidad de generar magia en zonas interiores. Se espera que su nivel y su paso con el América pueda dar un rendimiento y cuentas similares a las que tuvo Álvaro Fidalgo.