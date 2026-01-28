América y Cruz Azul podrían vivir el mismo fenómeno para el Clausura 2026 (aunque en Coapa sería peor)

El Club América podría vivir el mismo fenómeno que padeció Cruz Azul hace unos días. Resulta que La Máquina Celeste intentó el fichaje de Miguel Borja por semanas , pero la imposibilidad de desprenderse de un jugador extranjero generó impaciencia en el delantero colombiano, quien finalmente firmó contrato con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. No obstante, las Águilas podrían padecer el mismo fenómeno en este Clausura 2026.

Resulta que América suena y suena para fichar a Raphael Veiga y, según información que compartió el periodista César Luis Merlo, la directiva aún no envió una oferta formal a Palmeiras para avanzar en su contratación. Como si fuera poco, desde Brasil mencionan que los altos mandos del ‘Verdão’ le habrían puesto fecha límite a las Águilas hasta el final de esta semana para saber si contará o no con el mediocampista de 30 años.

América está a punto de vivir un ‘Cruz Azul’

Al igual que Cruz Azul, el América no encuentra la manera de liberar un cupo de jugador extranjero para avanzar con la negociación por Veiga. Actualmente, el equipo cuenta con las plazas de NFM llenas, por lo que será imposible registrar al brasileño para que dispute el Clausura 2026, a menos que la directiva consiga desprenderse de alguno de sus jugadores extranjeros como, por ejemplo, Igor Lichnovsky, Víctor Dávila o José Raúl Zúñiga.

Cabe destacar que las condiciones son distintas, ya que Raphael Veiga no es agente libre como sí lo era Borja, pero el América está corriendo el riesgo de quedarse como Cruz Azul. Lo cierto es que el club tendrá hasta esta semana para definir el futuro de uno de sus futbolistas extranjeros y así avanzar con el fichaje del volante brasileño. Desde Palmeiras quieren conocer si seguirá jugando en el club a pesar de ser suplente, pues el Brasileirao está a punto de comenzar.

Sin embargo, en América, no fichar a un jugador ofensivo de la talla de Veiga podría ser aún más doloroso debido a que el equipo no ha encontrado soluciones en el ataque durante este inicio de Clausura 2026: aún no ha logrado convertir en las primeras tres jornadas de la Liga BBVA MX.

América está trabajando para liberar un cupo de NFM

En las horas más recientes, se pudo dar a conocer que América está trabajando para sellar las salidas de Víctor Dávila e Igor Lichnovsky. El primero podría recalar en Colo Colo, equipo chileno que ofreció un préstamo para llevarse al delantero de 28 años, donde las Águilas se harían cargo del 50 por ciento de su salario. No obstante, las negociaciones aún siguen abiertas.

Por otro lado, la directiva americanista está intentando llegar a un acuerdo con el agente de Lichnovsky para rescindir su contrato. América ofrece compensar todo el año 2026 de sueldo del defensor chileno, pero la representación del mismo solicita un monto más elevado para cortar el vínculo con los azulcremas. Serán días de negociaciones pesadas.

