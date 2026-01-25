Rayados busca olvidar a Germán Berterame con un delantero con más de 120 goles y no es Uros Durdevic

Es un hecho que Rayados perderá a su goleador estrella durante este Clausura 2026. Germán Berterame, quien fue el máximo anotador del equipo regio durante el semestre pasado, será oficializado como nuevo fichaje del Inter Miami de la MLS luego de que pagaran su cláusula de rescisión. En este contexto, la directiva de Monterrey comenzó con la búsqueda de un nuevo delantero y surgió otro nombre además de Uros Durdevic.

El artillero serbio de Atlas apareció como una de las principales opciones de Rayados para cubrir la baja de Berterame , pero distintos reportes mencionan que el apuntado sería otro delantero de élite: Rafael Santos Borré. El atacante colombiano de 30 años de edad juega para el Internacional de Porto Alegre y cuenta con una amplia experiencia en Europa, además de un palmarés de primer nivel.

Rafael Borré sería una opción concreta para reemplazar a Berterame en Rayados|Crédito: @SCInternacional / X

Rafael Borré, el delantero que busca Rayados para el Clausura 2026

Actualmente, el futbolista con pasado en la selección de Colombia juega el Brasileirao y cuenta con contrato vigente con Inter hasta diciembre de 2028. Esto quiere decir que Monterrey debería optar por una compra definitiva o tratar de negociar por un préstamo con cargo, siempre y cuando el jugador tenga intenciones de arribar a la Liga BBVA MX.

Su última temporada no fue la más destacada, ya que disputó un total de 47 encuentros con el ‘Colorado’ y logró convertir 8 goles y repartir 4 asistencias. Sin embargo, Borré parece haber recuperado su nivel durante este inicio de año, pues suma 2 goles y 1 asistencia en sus primeros dos juegos con el Inter de Brasil.

Borré y su amplia experiencia en el futbol europeo

Con 125 goles anotados en 431 partidos a nivel clubes, el delantero colombiano cuenta con un currículum extenso dentro de su carrera profesional. Debutó en Deportivo Cali de Colombia, pero en el año 2015, rápidamente fue fichado por el Atlético de Madrid. Así fue como comenzó su camino europeo, jugando para equipos como Villarreal, Eintracht Frankfurt y Werder Bremen, además de haber tenido un paso por Argentina jugando en River Plate.

Rafael Borré, como jugador del Frankfurt de Alemania|Crédito: Getty Images

El palmarés de Rafael Borré

En total, Borré suma 9 títulos desde su debut como profesional. Consiguió 6 con River, donde destaca una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana; 2 consagraciones con Deportivo Cali, destacando un título de liga; y un trofeo con el Eintracht Frankfurt: la UEFA Europa League de la temporada 2021-22. Un jugador que promete aportar experiencia y liderato al vestidor de Rayados.

