Bombazos: América define a sus últimos refuerzos para el Apertura 2026

El Club América se ha convertido en el equipo más importante, al menos en cuanto a puntos se refiere, en este inicio de la temporada 2026 de la Liga BBVA MX gracias a las victorias obtenidas de la mano de Guillermo Almada, quien vino a sustituir en el banquillo a André Jardine.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de ello, el Club América también ha logrado sobresalir en este mercado de fichajes, por lo que, a unos días para que este cierre dentro de la República Mexicana, luce interesante conocer más respecto a los últimos traspasos que se podrían concretar en Coapa.

¿Qué jugadores podrían llegar al América en este Apertura 2026?

Distintos reportes sostienen que la directiva del América estaría en la búsqueda de un mediocampista de contención y un extremo por derecha, posiciones que habría solicitado Guillermo Almada para completar su plantel con miras a buscar el título del torneo Apertura 2026.

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Domingo de recuperación y fútbol. Recargamos energía y seguimos enfocados en lo que viene ⚽️🦅💪 pic.twitter.com/sUqIPmeJGS — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2026

Cabe mencionar que, hasta el momento, no existe un anuncio oficial por parte del club en cuanto a altas se refiere; sin embargo, en redes sociales han sonado los nombres de Luis Chávez para el centro del campo, así como el de Jáminton Campaz para reforzar la banda derecha.

Y, en medio de lo que ocurre con estos dos elementos de cara a los próximos días, vale decir que el América ya cerró los fichajes de jugadores como Óscar Perea, Edwin Cerrillo proveniente del La Galaxy y Miguel Borja, delantero de 33 años que viene a competir directamente con Henry Martín.

¿Cuándo es el próximo duelo del Club América?

El siguiente duelo del cuadro azulcrema en Liga BBVA MX será el sábado 5 de septiembre cuando se mida a los Xolos de Tijuana; sin embargo, antes de ello el Club América deberá lidiar las semifinales de la Leagues Cup frente a Rayados de Monterrey este miércoles a las 21:30 horas.