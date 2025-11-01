América define su postura sobre fichaje de James Rodríguez

En un hecho que el astro colombiano James Rodríguez no continuará su carrera como jugador con el conjunto del León y se han escuchado varios rumores de que varios equipos se interesan como refuerzo para la próxima temporada donde se incluye a las Águilas del América de André Jardine.

A pesar de los rumores, una fuente cercana al club de Coapa confirmó que el equipo no tiene interés en fichar a James Rodríguez. Aunque reconocen su calidad técnica y experiencia internacional, las constantes lesiones del colombiano no convencen a la directiva azulcrema, que busca perfiles más consistentes físicamente para reforzar su plantilla.

¿Qué equipos se interesan por James Rodríguez?

El astro cafetalero, quien llegó al conjunto Esmeralda como fichaje bomba en el Clausura 2025 proveniente del Rayo Vallecano, no renovará contrato con los felinos y quedará libre al finalizar el Apertura 2025. Su salida ha despertado el interés de varios clubes tanto en la Liga MX, Tigres sería uno de ellos, como en la Major League Soccer (MLS), donde se especula que podría continuar su carrera rumbo al Mundial 2026.

Durante su paso por León, James ha tenido una participación irregular. En 29 partidos disputados en Liga MX, ha anotado 5 goles y dado 7 asistencias, pero ha estado ausente en varios encuentros por molestias físicas. Su talento sigue siendo indiscutible, pero la falta de continuidad ha sido un factor determinante para que América decline cualquier acercamiento.

¿Cuándo y dónde se juega América vs León?

Este sábado 1 de noviembre, El conjunto del León, con James Rodríguez, enfrentará precisamente al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025. El duelo entre León y las Águilas será clave para ambos equipos en su lucha a la siguiente ronda. América para colocarse entre los mejores cuatro y luchar por el liderato en la última jornada, mientras León para tener todavía una última esperanza para meterse al Play-In. El partido se jugará a partir de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

Para James, podría representar uno de sus últimos partidos en el futbol mexicano, al menos con la camiseta de León.

