América y el deshonroso récord que está por vivir; no lo registra desde el 2011

El Clausura 2026 ha sido uno de los más complicados en la historia reciente del Club América, institución que suma cinco derrotas después de 12 juegos disputados. Dos de ellas llegaron en los clásicos que tiene en el futbol mexicano; es decir, frente al Guadalajara y ante los Pumas de la UNAM.

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Más allá de las complicaciones que ha tenido para mantener la rivalidad, el hecho de caer en dos de sus clásicos ha llenado de críticas a André Jardine, quien con ello está a punto de batir un deshonroso récord que el Club América no vive desde hace más de 15 años. ¿Cuál es?

Este es el triste récord que América podría vivir en el Clausura 2026

Fue hace más de década y media, más precisamente en el pasado torneo Apertura 2011, que las Águilas del América cayeron en sus tres clásicos del futbol mexicano de la mano del técnico Alfredo Tena, una racha que están a punto de igualar pero, ahora, bajo el mando de André Jardine.

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Ahora, la situación luce por demás similar pues, tras las derrotas frente a Chivas y Pumas, Cruz Azul luce como un rival muy complicado considerando que, en ese momento, La Máquina estará en la disputa del liderato general del Clausura 2025 junto al Guadalajara y el Toluca.

Además, este Clásico Joven será fundamental en los deseos del Club América por acceder a la Liguilla del futbol mexicano, lo anterior recordando que el duelo frente a Cruz Azul se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril, dentro de la cancha del Estadio Azteca, en punto de las 21:00 horas.

¿América accederá a la Liguilla del Clausura 2026?

En estos momentos, el Club América se encuentra en la octava posición de la tabla general del Clausura 2026 con 17 puntos, por lo que aún depende de sí mismo para acceder a la Liguilla. Sus últimos rivales en este cierre de la temporada regular serán Santos, Cruz Azul, Toluca, León y Atlas.