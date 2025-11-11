América dio cátedra y es por este motivo que se consolidó como el más dominante de los últimos tiempos.

El Club América no solo manda en la cancha, posicionándose entre los mejores clasificados a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 (tiene enorme ventaja ante Rayados de Monterrey) sino que también predomina en la estructura del futbol mexicano. Resulta que las Águilas dieron cátedra y se consolidaron como el equipo más dominante de los últimos tiempos en México.

Resulta que el equipo azulcrema (que la IA dio como favorito para jugar vs. CF Monterrey) es la principal fuente de talento para la Selección Mexicana, lo que reafirma su peso histórico y su influencia en los últimos tiempos en el país. El conjunto dirigido por André Jardine continúa siendo la base del combinado Tricolor, siendo el equipo con más convocados.

Ya en la pasada Fecha FIFA de octubre, América había aportado seis futbolistas al equipo nacional encabezado por Javier Aguirre. Ahora, en la nueva convocatoria de noviembre, la historia se repite casi igual. Ningún otro conjunto del país tiene tanta presencia en la Selección como las Águilas, ya que ahora aportan 5 futbolistas.

El detalle de los 5 jugadores del Club América convocados a la Selección Nacional de México

Luis Ángel Malagón, portero titular y uno de los más regulares del campeonato

portero titular y uno de los más regulares del campeonato Kevin Álvarez , lateral de ida y vuelta con gran proyección ofensiva

, lateral de ida y vuelta con gran proyección ofensiva Israel Reyes , pieza clave en la zaga central

, pieza clave en la zaga central Erick Sánchez , mediocampista de equilibrio y visión

, mediocampista de equilibrio y visión Alexis Gutiérrez, quien ha ganado protagonismo con sus recientes actuaciones.

Mexsport Alexis Gutiérrez no levanta cabeza en el América

¿Cuáles fueron los equipos de la Liga BBVA MX que aportaron jugadores a la Selección Nacional?

Los equipos que más jugadores aportan a la Selección Nacional -además de América (5)- son Chivas de Guadalajara con tres convocados; Cruz Azul, Toluca y Rayados de Monterrey con dos cada uno. Por último, aportaron un jugador Tigres UANL, Santos Laguna, Pumas UNAM y Xolos de Tijuana. Sin dudas los de los azulcremas fue brillante.

Los partidos de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA

Aquellos jugadores del Club América convocados a la Selección Nacional ya preparan los partidos contra los equipos sudamericanos. México vs Uruguay se disputará el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 19:00 (hora de Ciudad de México) en el Estadio Corona, en Torreón.

Por otra parte, el duelo ante Paraguay será el martes 18 de noviembre a las 19:30, en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Precisamente será en el estadio Alamodome.

