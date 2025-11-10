Chivas quiere ser campeón y recibió una buenísima noticia de ÚLTIMA HORA de cara a la Liguilla

Chivas ya se encuentra en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 y, de la mano de Armando González, rompió una racha de seis años en la Liga BBVA MX . Gabriel Milito realizó un gran trabajo a lo largo de toda la temporada y, a pesar del duro comienzo, ahora buscan ser campeones en el futbol mexicano. En las últimas horas, el estratega argentino recibió una inmejorable noticia pensando en los partidos definitorios.

Chivas recuperará a dos jugadores esenciales para la Liguilla 2025

Según reportes, Chivas podría recuperar a Leonardo Sepúlveda y Miguel Tapias en las próximas semanas, por lo que llegarían en perfectas condiciones a los cuartos de final del Apertura 2025. Esto se debe a que el equipo tendrá un largo descanso debido a la fecha FIFA de noviembre y por el Play-In de la Liga BBVA MX que se jugará en el medio. Por otro lado, Chicharito Hernández podría despedirse de Chivas en la Liguilla .

TV Azteca Chivas recuperaría a Leo Sepúlveda y Miguel Tapias

La información indica que Sepúlveda se encuentra evolucionando favorablemente de su lesión, mientras que Tapias trabaja en la recuperación de las molestias musculares que lo han mantenido fuera las últimas jornadas. Pese a ello, ambos futbolistas estarían a disposición de Milito de cara al comienzo de la Liguilla, por lo que podrían sumar nuevas herramientas al plantel tapatío.

Gabriel Milito se muestra cuidadoso de cara al Apertura 2025

Tras derrotar a Monterrey en la Jornada 17, el timonel argentino pasó por conferencia de prensa y aseguró que “el primer objetivo claramente fue clasificar de manera directa”. Durante la nota, Milito aseguró que todo este tiempo le ha servido para conocer con mayor profundidad a los jugadores y “tomar decisiones que nos ha dado resultados”.

“Recuerdo lo que opinaban cuando no ganábamos, no me voy a subir al barco triunfalista. Partido a partido, el tiempo dirá para qué estamos. El funcionamiento es muy bueno, pero seguiremos con ese perfil”, sentenció el director técnico de Chivas, que enfrentará a Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025.