OFICIAL: Enrique “Ojitos” Meza regresa a los banquillos tras 6 años de ausencia

Enrique “Ojitos” Meza regresará a los banquillos tras 6 años de ausencia al dirigir una vez más al Toluca, pero en esta ocasión al equipo que se autodenomina como leyendas en un partido a beneficio que se disputará el domingo 16 de noviembre en Metepec, Estado de México, donde Penta Zero Miedo tiene una escuela de lucha libre.

El extécnico del Cruz Azul tendrá una vez más la dicha de dirigir a un equipo desde el banquillo, trabajo que no ejerce desde 2019 cuando comandó al hoy extintos Tiburones Rojos del Veracruz. El exportero se une a una gran causa y qué mejor manera que hacerlo con uno de los clubes que le dio tanto como lo fue Toluca, donde un jugador fue leyenda y decepcionó a todos a su regreso al América .

TVA El profe Meza será el entrenador de un partido entre las Leyendas del Toluca y un equipo conformado por aficionados de los Diablos

“Ojitos” tiene 77 años y recientemente aceptó la oferta de unirse a la labor social, que tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación ¿Y los hombres qué? AC, la cual está dedicada a la prevención del cáncer de próstata.

Así será el partido que dirigirá Enrique Meza

“Ojitos” será el entrenador del partido entre las Leyendas del Toluca y un equipo conformado por aficionados, que será integrado por los miembros de la Perra Brava y la Banda del Rojo. De acuerdo con información del Sol del Toluca, estos serán los jugadores que tendrán participación.



Carlos María Morales Sinha Fabián Estay Víctor Ruiz Edgar Dueñas César Lozano Martín Abundis Edgar González Arturo Tapia Francisco Gamboa Antonio Ríos Jerónimo Amione Carlos Esquivel Gabriel Velasco

El encuentro está pactado para el domingo 16 de noviembre a las 11 de la mañana (hora centro de México) en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo de Metepec, Estado de México, que será testigo del regreso a los banquillos de Enrique Meza, un hombre que le dio 3 títulos de Liga BBVA MX a los Diablos a finales de los 90´s.