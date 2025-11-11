América o Rayados de Monterrey: cuál tiene más probabilidades de ganar, según la IA
La inteligencia artificial de ChatGPT eligió al posible ganador entre el Club América y CF Monterrey en la Liguilla del Torneo Apertura 2025
Según un informe de la inteligencia artificial (que también recomendó un DT para Pachuca) , el Club América es favorito ante Rayados de Monterrey en el partido que tendrán por la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Para este duelo de cuartos de final, la IA aseguró que las Águilas tienen entre el 55 y el 57% de posibilidades.
Mientras que hay otra razón por la que Rayados de Monterrey tiene una enorme desventaja frente al América , lo cierto es que sus posibilidades son de entre el 43 y el 45%, según la visión de ChatGPT, para el duelo que los enfrentará en los cuartos de final de la Liga MX. Hay que ver si los de André Jardine realmente hacen valer esto ante los de Domènec Torrent.
Cabe destacar que la IA no tiene la posibilidad de predecir el futuro, pero su base de datos le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad, razón por la que pone a La Pandilla por debajo de los azulcremas.
TE PUEDE INTERESAR:
- Chivas quiere ser campeón y recibió una buenísima noticia de ÚLTIMA HORA de cara a la Liguilla
- OFICIAL: Enrique “Ojitos” Meza regresa a los banquillos tras 6 años de ausencia
- Chivas vs América en la Liguilla: todos los detalles del partido que nadie se quiere perder
Factores que favorecen al América, según la IA
- América cerró la fase regular en mejor posición que Monterrey, lo que le da ventaja deportiva.
- El entrenador azulcrema, André Jardine, ha manifestado confianza absoluta en su plantilla para la liguilla.
- Ha mantenido una base más sólida que sus rivales.
Factores que favorecen a Monterrey / que complican al América
- Monterrey posee un plantel con potencial ofensivo muy fuerte, lo que lo convierte en rival muy peligroso.
- En la etapa final de la fase regular, Monterrey mostró irregularidad pero también ha logrado cosas buenas cuando nadie lo esperaba.
- América puede plantear un juego austero en el primer partido en el Estadio BBVA.
Las estadísticas del Club América y Rayados de Monterrey antes del cruce
- Club América: 4º con 34 puntos. 11 PG, 4 PE y 2 PP. +15 diferencia de gol.
- Rayados de Monterrey: 5º con 31 puntos. 9 PG, 4 PE y 4 PP. +4 diferencia de gol.
Los últimos 5 partidos entre Club América y Rayados de Monterrey
- Monterrey vs América: 2-2 | 21 septiembre 2025 | Jornada 12 – Torneo Apertura 2025
- Monterrey vs América: 1-0 | 17 abril 2025 | Jornada 15 – Torneo Clausura 2025
- Monterrey vs América: 1-1 | 16 diciembre 2024 | Final Vuelta – Torneo Apertura 2024
- América vs Monterrey: 2-1 | 13 diciembre 2024 | Final Ida – Torneo Apertura 2024
- América vs Monterrey: 2-1 | 27 octubre 2024 | Jornada 14 – Torneo Apertura 2024.