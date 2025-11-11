América o Rayados de Monterrey: cuál tiene más probabilidades de ganar, según la IA

Según un informe de la inteligencia artificial (que también recomendó un DT para Pachuca) , el Club América es favorito ante Rayados de Monterrey en el partido que tendrán por la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Para este duelo de cuartos de final, la IA aseguró que las Águilas tienen entre el 55 y el 57% de posibilidades.

Mientras que hay otra razón por la que Rayados de Monterrey tiene una enorme desventaja frente al América , lo cierto es que sus posibilidades son de entre el 43 y el 45%, según la visión de ChatGPT, para el duelo que los enfrentará en los cuartos de final de la Liga MX. Hay que ver si los de André Jardine realmente hacen valer esto ante los de Domènec Torrent.

Cabe destacar que la IA no tiene la posibilidad de predecir el futuro, pero su base de datos le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad, razón por la que pone a La Pandilla por debajo de los azulcremas.

TE PUEDE INTERESAR:



Factores que favorecen al América, según la IA

América cerró la fase regular en mejor posición que Monterrey, lo que le da ventaja deportiva.

El entrenador azulcrema, André Jardine, ha manifestado confianza absoluta en su plantilla para la liguilla.

Ha mantenido una base más sólida que sus rivales.

Crédito: Mexsport

Factores que favorecen a Monterrey / que complican al América

Monterrey posee un plantel con potencial ofensivo muy fuerte, lo que lo convierte en rival muy peligroso.

En la etapa final de la fase regular, Monterrey mostró irregularidad pero también ha logrado cosas buenas cuando nadie lo esperaba.

América puede plantear un juego austero en el primer partido en el Estadio BBVA.

Las estadísticas del Club América y Rayados de Monterrey antes del cruce

Club América: 4º con 34 puntos. 11 PG, 4 PE y 2 PP. +15 diferencia de gol.

Rayados de Monterrey: 5º con 31 puntos. 9 PG, 4 PE y 4 PP. +4 diferencia de gol.

Los últimos 5 partidos entre Club América y Rayados de Monterrey