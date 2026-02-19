América ya no es favorito contra Puebla; estas son las 2 BAJAS del club para este duelo

La Jornada 7, correspondiente al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, comenzará este viernes botanero con el duelo entre Puebla y América, dos escuadras que llegan a este compromiso luego de caer en sus duelos pasados frente a Pumas y Chivas, respectivamente hablando.

En esencia, es el Club América quien parte como favorito para llevarse los 3 puntos de la cancha del Cuauhtémoc y, así, recuperar la senda del triunfo después de lo que fue el Clásico Nacional. No obstante, el conjunto azulcrema podría contar con hasta dos bajas importantes para enfrentar este compromiso.

¿Cuáles serían las dos bajas del América para enfrentar al Puebla?

Fue durante el entrenamiento del pasado martes que el Club América no contó con dos elementos vitales en el esquema de Andre Jardine. El primero de ellos fue Thiago Espinosa, quien llegó como refuerzo para esta temporada y que aún mantiene algunas complicaciones con la altura de la capital del país.

La segunda ausencia, que fue la más importante de ambas, fue la de Israel Reyes, quien no formó parte del entrenamiento parejo con sus jugadores y que, posiblemente, podría perderse el duelo de este viernes si es que no se recupera en los próximos días en beneficio de su club.

Aunado a estos nombres, el Club América desconoce si Alejandro Zendejas estará listo para tener minutos ante Puebla luego de la lesión que lo marginó del Clásico Nacional frente a Chivas, por lo que, en el peor de los escenarios, los azulcremas podrían tener hasta cuatro ausencias contando la de Dagoberto Espinoza.

¿Cuál es el palmarés entre Puebla y América?

En los últimos 30 años, contando solamente duelos de Liga y Liguilla, Puebla y América se han enfrentado en un total de 59 ocasiones. En esta cantidad de compromisos es el cuadro azulcrema quien lleva mano con 32 victorias por 19 empates y solamente 8 derrotas, así como 103 goles a favor y 58 en contra.