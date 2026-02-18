Desde caballos hasta autos deportivos; estas son las colecciones más lujosas del Canelo Álvarez

Saúl, el Canelo Álvarez, ha decidido tomarse un periodo de vacaciones en lo que mantiene su rehabilitación luego de la operación que vivió hace unos meses, motivo por el cual se ha mantenido alejado del ring de boxeo con la intención de volver a lo más alto en el segundo semestre del año.

Ante esta situación, muchas personas se preguntan en qué estima su tiempo el mexicano mientras regresa al mundo del box. Por tal motivo, en los siguientes párrafos conocerás cuáles son las colecciones más grandes que tiene y en las que, probablemente, pasa gran parte de su tiempo en la actualidad.

¿Cuáles son las coleccionistas más lujosas del Canelo Álvarez?

Se sabe que Saúl, el Canelo Álvarez, cuenta con un patrimonio estimado de más de 700 millones de dólares, cantidad que lo coloca como uno de los deportistas mejores pagados en la actualidad considerando que, por combate, el nacido en Jalisco registra entre 100 y 150 millones de dólares.

Ante esta situación, era de esperarse que el mexicano contara con lujosas colecciones que él mismo ha compartido a lo largo de los años. Una de ellas tiene que ver con sus caballos pura sangre, pues, a sabiendas de su pasión por la equitación, lleva una crianza de caballos de alto linaje.

Sin embargo, posiblemente su colección más deseada es aquella que tiene de autos deportivos. Se sabe que el Canelo Álvarez goza de cierta calidad de automóviles, motivo por el cual, dentro de su garaje, se encuentran marcas como Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti y Lamborghini, por citar algunos ejemplos.

¿El Canelo Álvarez también colecciona relojes?

La respuesta es sí. Saúl cuenta con un apartado de diferentes relojes exquisitos como Jacob & Co, Patek Philippe y Richard Mille. Finalmente, se sabe que también cuenta con ropa de lujo, entre las que destacan las pijamas de Dolce & Gabbana que suele portar antes de sus combates profesionales.