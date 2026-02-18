¿Abre el paraguas? Esto dijo Nicolás Larcamón sobre Milito previo al Cruz Azul vs Chivas

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes y llamativos que habrá en este Clausura 2026 de la Liga BBVA cuando Cruz Azul y Chivas, los actuales líderes del torneo, se enfrenten para conocer al equipo a vencer a lo largo de la temporada.

Cruz Azul

Cruz Azul se presentará nuevamente ante su gente luego de aprovechar su condición de local para vencer a Tigres en el estreno goleador de Nico Ibáñez en Liga. Chivas, por su parte, es el líder absoluto del torneo tras la victoria obtenida ante el América en el auténtico Clásico Nacional.

¿Qué dijo Nicolás Larcamón rumbo al juego entre Cruz Azul y Chivas?

Fue en la conferencia de prensa del partido ante Tigres que Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, se rindió ante el trabajo de Gabriel Milito en Guadalajara al asegurar que el Rebaño “son las mejores Chivas” a las que ha enfrentado desde que llegó a México, señalando que merecidamente ha encontrado los resultados que esperaba de acuerdo a su rendimiento.

Las declaraciones de Nicolás Larcamón generaron un eco importante en el mundo de las redes sociales. Y es que, mientras algunos usuarios reconocen su labor de aceptar las habilidades de su rival, otro sector considera que “está abriendo” el paraguas en caso de una hipotética derrota el próximo fin de semana, lo cual generó malestar entre una parte de la afición de Cruz Azul.

¿Cuál es el palmarés entre Cruz Azul y Chivas?

En los últimos 30 años, y contando exclusivamente juegos de temporada regular y Liguilla, Cruz Azul y Chivas se han visto las caras en 67 ocasiones con 23 triunfos para los celestes, así como 19 victorias para los tapatíos y 25 empates. Además, los capitalinos acumulan 90 goles a favor por 85 en contra.

Pese a esto, es Chivas quien parte como favorito para el partido de este sábado considerando que llega invicto y con seis victorias al hilo. Los de la capital del país, por su parte, arriban en el segundo puesto con 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y una derrota, misma que se dio en la Jornada 1 ante León.