América podría enfrentar al Inter Miami de Messi si logra este resultado en la Concachampions

Luego de que Club América tuvo la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura, las Águilas pelean tanto en la Liga BBVA MX como en la Concacaf Champions Cup 2026. Resulta que en cuartos de final existe la chance de que se enfrenten contra el Inter Miami de Lionel Messi, si se cumplen dos requisitos.

Mientras que André Jardine por poco deja de ser el entrenador americanista, el conjunto azulcrema tiene un pie en los cuartos de final del torneo continental, y su próximo rival podría ser nada menos que el astro argentino. Para que el enfrentamiento se dé, tanto los de Florida como los de Coapa deben superar a sus rivales de octavos. Inter Miami la tiene un poco más complicada.

El conjunto de Coapa es la peor ofensiva del torneo al solo sumar 3 goles.|Club América

¿Qué necesita el Club América para jugar los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026?

Las Águilas consiguieron ganar 1-0 en condición de visitante contra Philadelphia Union. Es decir que simplemente empatando en el Estadio Ciudad de los Deportes a los de Jardine les alcanzará para avanzar a los cuartos de final de la competencia.

Si América gana por cualquier resultado: avanza de ronda

avanza de ronda Si América empata por cualquier resultado: avanza de ronda

avanza de ronda Si América pierde 1-0: habrá tiempo extra y penales

habrá tiempo extra y penales Si América pierde 1-2 o por cualquier otro resultado: queda eliminado

¿Qué necesita el Inter Miami para jugar los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026?

Cuánto gana Messi en MLS según el dueño del Inter Miami|Reuters

Las Garzas no pasaron del empate en condición de visitante ante el Nashville SC, con un 0-0 sin emociones. En ese contexto, el único resultado que le sirve al equipo de Lionel Messi es ganar. Prácticamente cualquier otra cosa que suceda lo dejaría eliminados y sin poder jugar un eventual partido frente al América.

Si Inter Miami gana por cualquier resultado: avanza de ronda

avanza de ronda Si Inter Miami empata 0-0: habrá tiempo suplementario

habrá tiempo suplementario Si Inter Miami empata 1-1 o por cualquier otro resultado: es eliminado por goles fuera de casa

es eliminado por goles fuera de casa Si Inter Miami pierde: es eliminado

Está claro que las posibilidades de que el América y el Inter Miami de Lionel Messi se enfrenten son realmente muy altas y pareciera lo más probable. Sin embargo el futbol tiene sorpresas y no se sabrá qué sucederá hasta el próximo miércoles 18 de marzo (cuando se juegan ambos partidos).

