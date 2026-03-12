Toluca tiene algo en común con el Club América y todos los aficionados están preocupados

Toluca y el Club América comparten la misma preocupación mientras la fase final del Clausura 2026 está por definirse. Ambos equipos han sufrido lesiones de último momento que podrían afectar sus resultados tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions. Los Diablos Rojos lo padecieron este pasado miércoles 11 de marzo cuando Marcel Ruiz debió abandonar el terreno de juego por una lesión en su rodilla.

Sin embargo, las Águilas también han padecido las lesiones, siendo Luis Ángel Malagón el principal afectado. El portero azulcrema sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles, por lo que se perderá lo que resta del Clausura 2026, además de que no podrá estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México. Ambas aficiones lamentan la pérdida de sus jugadores, ya que son considerados clave en el esquema de Antonio Mohamed (Toluca) y André Jardine (América).

Toluca y América sufren las lesiones en el último tramo del Clausura 2026|Crédito: Azteca Deportes

Desde el cuadro escarlata, igualmente, mantienen las esperanzas de que la lesión de Ruiz no haya sido grave. El propio entrenador reveló que “tiene la rodilla estable”, por lo que se descarta cualquier tipo de ruptura ligamentaria. De todos modos, el mediocampista será evaluado y en las próximas horas se revelará el diagnóstico final. Aún hay posibilidades de que pueda representar a México en el Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



América tiene el panorama más complicado

El conjunto azulcrema se llevó la peor parte, ya que está confirmado que no podrá contar con Malagón para la etapa final del torneo, por lo que podría reaparecer recién en el Apertura 2026. Como si fuese poco, Jardine cuenta con más lesionados dentro de la plantilla, precisamente con Henry Martín.

El delantero que supo ser figura del tricampeonato de la Liga BBVA MX con las Águilas aún sigue arrastrando molestias físicas y no ha sumado minutos desde la Jornada 7 del Clausura 2026 cuando América derrotó a Puebla en condición de local. Se esperaba que regrese ante Philadelphia Union por Concachampions, pero aún deberá esperar.

En definitiva, si bien es cierto que podría no recuperarse a tiempo, Marcel Ruiz aún tiene posibilidades de jugar en el Clausura 2026 con Toluca; mientras que América ya deberá buscar el reemplazo inmediato de Luis Malagón para afrontar una hipotética Liguilla.

