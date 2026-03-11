Aseguran que este fichaje del Club América los ha salvado del fracaso en el Clausura 2026, ¿estás de acuerdo?

Mientras que el Club América logró la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026, también hubo una incorporación rimbombante en el Nido de Coapa. Pues resulta que el conjunto femenil de las Águilas han adquirido a una jugadora cuyos fanáticos aseguran que ha salvado a la institución del fracaso en este torneo.

Tras que la ex América fue presentada en su nuevo equipo, las Águilas saben que deben mejorar por la presión que sufre el entrenador Ángel Villacampa. La directiva cerró la incorporación de Gaby García en enero y la mediocampista venezolana ha sido la futbolista que rescató al equipo y los aficionados confían en ella.

¿Por qué los americanistas confían más que nunca en Gaby García?

El América ya sabe perfectamente de lo que es capaz su nueva jugadora pero por sufrirla en contra. En el reciente amistoso ante la Selección de Venezuela, Gaby García jugó para su país y “bailó” a las defensas azulcremas. En una jugada “maradoniana”, recuperó en su propia área, condujo ante la marca rival y filtró una asistencia antológica.

¿Quién es Gaby García, el fichaje de Club América que ha salvado del fracaso en el Clausura 2026?

Gabriela García tiene 28 años y llega procedente del Atlético de Madrid. Muchos ya aseguraban que iba a ser la pieza que faltaba para evitar un fracaso en la Liga MX Femenil. Nacida en Tunapuy, Venezuela, aterrizó en México tras una carrera envidiable en Deportivo La Coruña, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

¡¡QUE CRACK FICHO EL CLUB AMÉRICA FEMENIL!! 🔥😮‍💨



Durante el amistoso que sostuvo el Club América Femenil ante la Selección Femenil de Venezuela, Gaby García, la actual jugadora de las Águilas, defendió los colores de su selección. En uno de los goles de la vinotinto, fue un… pic.twitter.com/Niv3nuTV50 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 9, 2026

Además de llamar la atención de las aficionadas, García puede ser clave para las Águilas debido a que llega para cubrir el hueco de las jugadoras lesionadas y aportar versatilidad, debido a que puede jugar como extrema, delantera centro e incluso ha llegado a ser defensa central con su selección.

La gran etapa de Gaby García en el Atlético de Madrid

Gaby García llega al Club América con un recorrido de 88 partidos con el Atleti. Con el Colchonero, disputó 68 duelos de liga, 9 de Champions League y 9 de Copa de la Reina. Ahora, deberá replicarlo en la Liga BBVA MX Femenil. Además, sabe que se fue la capitana Kiana Palacios. ¿Cumplirá las expectativas de los aficionados?

