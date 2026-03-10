La segunda venta más cara de la historia de Club América ya fue presentada en su nuevo equipo

El Club América atraviesa días complejos por la lesión de Henry Martin –que se perdió una gran cantidad de partidos por problemas físicos– y también por algunos cambios profundos. Pues mientras eso sucede en el equipo varonil, la plantilla femenil ha perdido a una pieza clave, que ya fue presentada en su nuevo club.

Resulta que Kiana Palacios se transformó en el segundo traspaso más caro de la historia de la Liga BBVA MX femenil. Así, América dio un golpe de autoridad en el mercado internacional con la venta de la gran referente de las Águilas, que en las últimas horas fue presentada y hasta lució la playera de las Utah Royals FC de la NWSL.

Un recibimiento de estrella para “Súper-Ki” Palacios

La delantera internacional mexicana, apodada “Súper-Ki” por la afición americanista, aterrizó en Estados Unidos para unirse al Utah Royals FC. Su llegada no pasó desapercibida: fue recibida por un grupo de aficionados en el aeropuerto y acogida de inmediato por la directiva del club. Palacios ya posó con la playera de su nuevo equipo.

Club América y una cifra récord para la Liga MX Femenil

El traspaso de Palacios desde el América a Utah se cerró en una cifra cercana a los 800,000 dólares, lo que convierte a Kiana en la segunda venta más cara en la historia de la Liga MX Femenil. Sin dudas se trata de un legado que le sube el valor a las futbolistas formadas y consolidadas en el Nido de Coapa.

Kiana has touched down in the Beehive State 🐝👑 pic.twitter.com/MPEeDRfM9f — Utah Royals FC (@UtahRoyalsFC) March 9, 2026

Kiana Palacios y el legado en Club América

Palacios se marcha de México como una auténtica leyenda. Desde su llegada en 2021, registró números impresionantes:

90 goles anotados, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica del Club América Femenil.

174 partidos disputados.

Capitana y líder en la conquista del título del Clausura 2023

Su experiencia previa en la Real Sociedad, donde ganó la Copa de la Reina, y su reciente medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023, avalan a Palacios como un refuerzo de lujo para Utah. De hecho, compartirá cancha con viejas conocidas como Ana Tejada y Nuria Rábano. América perdió a su capitana, pero logró algo histórico.

