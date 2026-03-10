Club América por poco se queda sin André Jardine y esta información filtrada lo confirma

Así como Club América perdió a una pieza clave para el partido más importante del semestre, recientemente se supo que las Águilas por poco se quedan sin André Jardine, según la información filtrada que lo confirma. Pues un equipo de una liga muy interesante lo buscó y hasta habría llegado a tener contactos con el entorno, pero no prosperó.

De acuerdo a la información brindada por el periodista brasileño André Hernan, el Sao Paulo del Brasileirao buscó a Jardine como el sucesor de Hernán Crespo en el banquillo para lo que resta de la temporada tras algunos fracasos futbolísticos del DT argentino en el último tiempo. Todo esto mientras América también sufre la lesión de Henry Martin.

André Jardine seguirá en Club América gracias a esta razón

A pesar de que en el Clausura 2026 las cosas no van del todo bien para el América, pues ocupa el puesto 8 del torneo; el DT de 46 años seguirá en las Águilas. Resulta que, tras la consulta del Sao Paulo, se llevaron la sorpresa de que André Jardine tiene una alta cláusula de rescisión en América y, además, él busca seguir ganando en Coapa.

Sao Paulo concretó la llegada de otro entrenador en lugar de André Jardine

Aunque habían hecho averiguaciones profundas para intentar sacar a Jardine del América, finalmente Sao Paulo se retiró de la negociación y avanzó por Roger Machado, quien fue oficializado como el nuevo DT de este equipo del futbol brasileño. Sin dudas, un alivio para la directiva azulcrema.

Los números de André Jardine en el Club América

No se descubre nada cuando se dice que el equipo de Jardine no marcha bien en el Clausura 2026, pues tiene 14 puntos en 10 jornadas, por lo que se ubica en la 8ª posición de la Liga BBVA MX, en el último puesto de los que ingresan a la Liguilla. Ganó 4 partidos, empató 2 y vio la derrota en 4 ocasiones.

No obstante, los números generales de América desde la llegada de Jardine son muy diferentes: