América, entre los 30 mejores clubes del mundo; supera al Tottenham y al Benfica

El Club América demuestra que es una de las instituciones más importantes que existen en el futbol mexicano no solo en la rama varonil, sino también femenil. Y es que, en las últimas horas, se confirmó que las azulcremas están dentro de las 30 mejores escuadras a nivel mundial.

Colectivamente, al América no le alcanza

De acuerdo con una clasificación realizada por Opta, el América Femenil forma parte de las 30 mejores instituciones que existen en la actualidad a nivel mundial, lo anterior a través de una valoración en donde se analiza el rendimiento de los equipos en las principales Ligas a nivel profesional en este ámbito.

¿En qué lugar se encuentra América Femenil entre las mejores escuadras del mundo?

Opta coloca al América Femenil como la escuadra número 26 en cuanto a la tabla general luego de los triunfos acumulados en los últimos años, mismos que hacen que la institución de la Liga BBVA MX sea la única del balompié azteca en aparecer con 84.07 puntos totales.

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Seguimos y vamos por la J5 🦅👑 pic.twitter.com/k2E6TaUnjO — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 25, 2026

El listado, que se actualizó el pasado 24 de agosto, coloca a Las Águilas por encima de otras instituciones de renombre como el Tottenham de Inglaterra, el Bayer Leverkusen de Alemania, el Benfica de Portugal y el Denver Summit de Estados Unidos, solo por citar algunos ejemplos.

Además, este resultado llega tiempo después de que la Liga BBVA MX Femenil fuera considerada una de las mejores 11 ligas a nivel mundial, así como la más importante del continente solo por debajo de los torneos en América, así como el campeonato de Brasil.

¿Quién lidera el apartado del mejor club femenil del mundo?

Tal y como se esperaba, es el Barcelona quien se coloca en el primer lugar como el equipo femenil más importante con una valoración de 100 puntos. En el segundo lugar se encuentra el Bayern Múnich de Alemania y en el tercero el Chelsea, mientras que el Top 5 lo cierran Manchester City y el Olympique de Lyon.