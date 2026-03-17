Última hora: Otra estrella del América fuera el resto del torneo

Un duro golpe recibió el conjunto del América Femenil para este cierre del Torneo Clausura 2026 con la noticia de la lesión de Montserrat Saldívar, su delantera titular, quien sufrió un desgarre que la mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente tres meses. A la espera que el conjunto de Coapa lo haga oficial, la baja es especialmente sensible, ya que la atacante se había consolidado como pieza clave en el esquema ofensivo azulcrema, aportando movilidad, presión alta y capacidad de definición en momentos decisivos. Su ausencia significa que se perderá el resto del torneo, dejando al equipo sin una de sus principales armas para la Liguilla en la búsqueda del título.

América podría tener ventaja ante el Inter Miami de Messi

El cuerpo técnico deberá reestructurar la delantera y confiar en la profundidad de su plantel para suplir la falta de goles que normalmente aporta Saldívar (17 goles). Jugadoras como Scarlett Camberos y la española Irene Guerrero tendrán que asumir mayor protagonismo, mientras que jóvenes promesas podrían recibir más minutos para demostrar su valía.

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La lesión también representa un reto anímico para el vestuario, que deberá sobreponerse a la pérdida de una líder dentro y fuera del campo. América, actualmente en zona de clasificación, tendrá que mantener la regularidad y encontrar soluciones ofensivas para no perder terreno en la recta final del Clausura 2026.

¿En qué lugar se ubica el América en la tabla y cuales son sus próximos encuentros en el Clausura 2026?

América, dirigido por el técnico español Ángel Villacampa, se encuentra en cuarta posición de la tabla después de haber jugado 12 partidos. Las Águilas se encuentran empatadas con Pachuca y Tigres con 17 puntos, pero con una diferencia de goles menor. Las de Coapa todavía aspiran el terminar el torneo en el liderato ya que se encuentran a 5 puntos de las líderes Rayadas de Monterrey.

Los próximos tres partidos del conjunto de América serán ante Puebla como visitante (22 de marzo), ante Tigres en el estadio Universitario (25 de marzo) y en casa recibiendo a las Rojinegras del Atlas (1 de abril).

