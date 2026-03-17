Partidos de HOY martes 17 de marzo en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Con dos partidos continúa la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil entrando en acción los conjuntos de Cruz Azul y Pumas que buscan colocarse entre las ocho mejores de la competición azteca.

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Santos Laguna vs Cruz Azul - Estadio Corona - 19:00 horas

Santos Laguna y Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en un duelo con realidades muy distintas. Las Guerreras llegan en el puesto 16 con apenas cinco puntos, lo que refleja una campaña complicada marcada por la falta de resultados y la necesidad urgente de sumar para salir del fondo de la tabla. Para ellas, este partido representa una oportunidad de reivindicarse ante su afición y demostrar que aún pueden competir con intensidad en la recta final del torneo.

Por otro lado, Cruz Azul vive un presente mucho más alentador. Con 18 unidades, se ubica en la séptima posición y busca consolidarse en la zona de clasificación a la liguilla. Las celestes han mostrado solidez y equilibrio, y saben que un triunfo en Torreón les permitiría escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares. El reto será mantener la concentración y no subestimar a un rival que, pese a sus dificultades, intentará dar la sorpresa.

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Tijuana vs Pumas - Estadio Caliente - 21:06 horas

Tijuana y Pumas protagonizan un duelo directo por la zona de clasificación. Las fronterizas llegan en la posición 11 con 15 puntos, conscientes de que una victoria las acercaría a los puestos de liguilla y les permitiría dejar atrás la irregularidad que han mostrado en las últimas jornadas. Su reto será aprovechar la localía y mantener la solidez frente a un rival que también pelea por el mismo objetivo.

Pumas, décimas con 17 unidades, saben que un triunfo en la frontera les daría un impulso clave en la tabla y las consolidaría en la pelea por la fase final. El equipo universitario ha mostrado capacidad para competir en escenarios complicados y buscará imponer su estilo ofensivo para marcar diferencias. Con ambos clubes separados por apenas dos puntos, el partido promete ser intenso y estratégico, donde cada detalle puede definir el rumbo de la clasificación. La presión recae en ambos lados: Tijuana necesita sumar para no rezagarse y Pumas quiere aprovechar la oportunidad de escalar posiciones.

