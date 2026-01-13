Club América tiene hasta esta fecha para registrar a Emiliano Gómez o cualquier otro refuerzo para el Clausura 2026

Aunque el Club América mira las Fuerzas Básicas –donde juega el hijo de una ex estrella que falleció– también está involucrado en lo que es el mercado de invierno, donde busca incorporar a buenos jugadores. En ese marco, hay una fecha tope para incorporar a Emiliano Gómez o cualquier otro refuerzo para el Clausura 2026, que ya tuvo su Jornada 1.

Con el fin de mejorar la plantilla que comanda André Jardine –entrenador que ya habría recibido un ultimátum– , la directiva de las Águilas quiere incorporar al Nido de Coapa a Emiliano Gómez, el mediapunta centro del Club Puebla. No parece fácil, puesto que deben trabajar a contrarreloj antes de que llegue el próximo 10 de febrero, fecha en la que cierra el libro de pases.

Emiliano Gómez y André Jardine|TV Azteca

El ex Defensor Sporting, Sassuolo, Albacete y Boston River está en los planes del América y hay distintas declaraciones que dejan en claro que puede ser uno de los apuntados de aquí al final del mercado de fichajes de invierno. Es que Jardine dejó en evidencia que busca un jugador más para reforzar la plantilla y un mediapunta o delantero es lo que más buscaría.

Emiliano Gómez está bien considerado en Puebla, de hecho jugó los 90 minutos en el debut del Clausura 2026, en lo que fue la derrota ante Atlas por 1-0.

Altas y bajas de Club América para el Clausura 2026

De acuerdo a lo que el Club América anunció oficialmente y a los trascendidos, esto se sabe de los refuerzos y las salidas de las Águilas para el Clausura 2026:

Altas: Fernando Tapia (regresa de una cesión), Rodrigo Dourado y Aarón Mejía.

Fernando Tapia (regresa de una cesión), Rodrigo Dourado y Aarón Mejía. Bajas: Javairo Dilrosun, Igor Lichnovsky (no se le anotó pese a que aún no fue vendido).

Club América quiere mejorar la plantilla|Crédito: @ClubAmerica / X

Los números de Emiliano Gómez en el Puebla, refuerzo más querido por América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Emiliano Gómez en Club Puebla son los siguientes: