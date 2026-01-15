Ellos son los 2 culpables de que el América siga sin ganar en el Clausura 2026, según los aficionados

La primera derrota del América no tardó en llegar en este Clausura 2026 y, en la Jornada 2, el equipo azulcrema no pudo ante Atlético San Luis y cayó por un marcador de 2-0 en contra . En una institución como las Águilas, la exigencia es gigante y la paciencia es mínima, por lo que los aficionados señalaron a los dos principales culpables de este mal momento del equipo; incluso pidieron por sus salidas.

Los dos culpables del pésimo momento del América

En primer lugar, la afición apuntó en contra de André Jardine, su entrenador. En redes sociales, los fanáticos americanistas coinciden en una cosa: el director técnico ya cumplió un ciclo y debería ser cesado de su cargo . Y es que la afición apunta al estratega brasileño como el principal culpable de este momento, pues argumentan que el equipo carece de ideas y que los jugadores “no confían en su estilo de juego”.

Para una buena parte de la afición del América, el proyecto de Jardine ya está atravesando sus últimos días y le solicitan a la directiva un cambio de aires en los banquillos. Incluso señalan que el Clausura 2026 podría ser el último torneo del brasileño al mando de las Águilas. Lo cierto es que su rendimiento será evaluado semana tras semana, aunque los fans también señalaron a un jugador como culpable.

En cuanto a los jugadores que conforman la plantilla del América, hay varios nombres que colmaron la paciencia de los aficionados; sin embargo, hay uno en específico que ya no es visto con los mismos ojos en Coapa: Kevin Álvarez. Los fanáticos azulcremas creen que será imposible recuperar al lateral derecho y que debe dejar con total inmediatez la titularidad en el equipo de Jardine.

El “FANTÁSTICO” KEVIN ÁLVAREZ que tanto defiende por aquí… “el gol no es su responsabilidad” y este tampoco? pic.twitter.com/GKul8ReGGU — AndyFutbol (@Andyfutbol_) January 15, 2026

André Jardine defiende a Kevin Álvarez

El lateral mexicano fue abucheado por una buena parte del estadio durante el duelo ante San Luis, por lo que Jardine lo respaldó en conferencia de prensa una vez finalizado el partido:

“Apoyarlo, corregirlo, cada error es importante, aprender con ellos. No siento que ganemos nada si en cada error de un jugador buscamos un culpable o matamos. La gente tiene derecho de abuchearlo o abuchear a cualquiera de nosotros, pero de adentro tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando; siento que el jugador está consciente y con una dosis de humildad dispuesto a corregir, yo no desisto de ningún jugador así; Kevin quiere buscar su mejor versión, tranquilidad, sabiendo que desde adentro va a tener este tipo de apoyo”.