NOTICIAS del América HOY martes 30 de diciembre del 2025: César Montes e Iván Tona, en el radar del equipo azulcrema

América está en búsqueda de refuerzos para el Clausura 2026 de la Liga MX; André Jardine, timonel del Ame tendría sus necesidades para encarar el siguiente torneo y en pleno futbol de estufa este martes 30 de diciembre suenan dos nombres que estarían en la órbita de las Águilas.

El que parece más llamativo, es el interés por César Montes, el zaguero del Lokomotiv que el lunes se decía Cruz Azul estaba acercándose para poder ficharlo , pero ahora entraría a la lucha el América para su zaga defensiva.

César Montes tiene experiencia, tiene juego áereo y altura y una visión muy clara del terreno de juego; el gran motivo por el cual Montes cortaría su aventura por Europa para volver a Liga MX, es que la Liga de Rusia por el frío y las bajísimas temperaturas, para casi tres meses. En el caso de Montes jugó su último partido el 7 de diciembre y volverá hasta el 28 de febrero a la competencia oficial, lo que complica mucho su estancia cuando parece que será de los elegidos para ir al Mundial y su regularidad.

De firmar con Cruz Azul, América u otro equipo podría jugar en enero desde la segunda semana que es cuando comenzará el certamen. Su fichaje con el AME de momento es RUMOR, pero podría cristalizarse.

América iría por contensión IVÁN TONA

América quiere un mediocampista de recuperación y ha entablado conversaciones con el cuadro de Xolos que le ofrecen a Iván Tona y parece que ambas partes tienen una cierta apertura a que suceda la transferencia, aunque el problema radica en la cantidad que piden por él y lo que América está ofreciendo.

Te podría interesar: ¿A la MLS? Cristiano Ronaldo dio el nombre del posible destino en su carrera

En los rumores, qué jugadores también suenan para salir o llegar al América