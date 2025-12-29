El motivo por el cual César Montes estará sin jugar casi tres meses

El defensa mexicano César Montes parece ser uno de los jugadores que tienen un lugar en la lista de Javier Aguirre para ir al Mundial del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y México, pero cuando la Copa del Mundo está a menos de seis meses de arrancar, el zaguero enfrenta un problema en su carrera.

El problema no es menor, y es que jugando en el Lokomotiv de Rusia, el jugador de 28 años no verá acción oficial casi tres meses y es que por el clima tan severo que hay en esta época del año en Rusia, no hay partidos.

La pausa en lo que respecta para el Lokomotiv de César Montes arrancó el 7 de diciembre y se prolonga hasta el 28 de febrero, pausa que en cierto grado afecta a la competencia, consistencia y nivel deportivo, más allá de que los equipos y jugadores sigan trabajando de forma independiente o en grupo.

Este periodo de pausa de juego para César Montes, es uno de los motivos por los cuales vería con buenos ojos cambiar de aires en esta ventana de transferencias invernales y se dice que en Liga MX hay interés de algunos equipos, siendo el Cruz Azul una de las escuadras que más expectativa tiene por fichar al oriundo de Hermosillo, Sonora.

Si César Montes llegará a un acuerdo con Cruz Azul u otro equipo, el panorama cambiaría drásticamente, pues el torneo mexicano arranca el 9 de enero con la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX y en el caso de la Máquina debutará ante León de visita el 10 de enero.

¿En qué equipos ha jugado César Montes?

Montes ha jugado en cuatro equipos en su carrera, debutando con Rayados en donde se convirtió en un jugador importante, siendo transferido en marzo del 2023 al Espanyol y luego siendo enviado al Almería ese mismo año.

En el 2024 fue comprado por el Lokomotiv ruso y desde entonces milita en ese equipo, punto en el que parece latente su salida hacia una nueva aventura en su carrera como profesional.