¡INCREIBLE! El América tiene un nuevo lesionado

A la extensa lista de problemas físicos y musculares que han aquejado al América en la época reciente, hay que agregar uno nuevo en la antesala del partido contra el Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026.

Se trata del defensor mexicano, Israel Reyes, uno de los hombres más importantes en el esquema de André Jardine, y su lesión se dio a conocer por medio de un comunicado emitido por el club en sus redes sociales.

Parte Médico de Israel Reyes

"PARTE MÉDICO. El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", se lee en la publicación.

Apenas la semana anterior, el jugador en cuestión fue convocado por Javier Aguirre para los partidos amistosos que la Selección Azteca disputó frente a sus similares de Panamá y Bolivia, el 22 y 25 de enero, respectivamente. En el duelo ante los bolivianos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el zaguero de las águilas tuvo que ser sustituido; sin embargo, en ese momento, no quedó claro si se debía a una cuestión de gravedad.

En el presente certamen, Reyes ha jugado el 100 por ciento de los minutos posibles; es decir, completó los encuentros contra los Xolos de Tijuana, el Atlético de San Luis y el Pachuca. En la era Jardine, ha sido utilizado tanto de defensor central, como de lateral derecho (posición que ocupa con el combinado nacional) e incluso como volante de contención.

Para el entrenador brasileño, era prioridad llegar a la Jornada 4 del campeonato con toda su plantilla disponible, por la seguidilla de compromisos que se avecinan, entre la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de Concacaf; no se le hizo y, ahora, tendrá que parchar también en la zona baja del cuadro.

