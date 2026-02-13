América, invicto ante Chivas, cuando César Ramos está en la cancha como árbitro central

El Clásico Nacional Chivas ante América se juega este 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, donde se conoce que el árbitro central César Ramos, será el encargado de impartir justicia en el terreno de juego, silbante que tiene un curioso antecedente pitando en esta rivalidad.

En un tema meramente estadístico y también a manera de anécdota, Chivas no le gana al América siempre que César Ramos tiene que activar su silbato, por lo que América está invicto en el Clásico Nacional.

Ahora el árbitro mundialista y que se encamina a trabajar en la Copa Mundial de la FIFA, estará en la cancha y Chivas hará todo para sacar la victoria, ajeno a ese antecedente que la afición ya conoce y que es un tema de conversación a horas de que ruede el balón.

Estos son los resultados que ha tenido América vs Chivas, cuando César Ramos está en la cancha en el Clásico Nacional

La última vez que César Ramos estuvo en un América ante Chivas, fue en la Semifinal del torneo Clausura 2024, cuando las Águilas vencieron por 1-0. De esos 5 enfrentamientos de América ante Chivas, hay dos triunfos para los cremas y tres empates.

La primera ocasión que César Ramos estuvo en un partido de este tipo como central, fue hace 10 años, en el Clausura 2016 cuando el partido en Guadalajara quedó 0-0.



Liguilla Semifinal Clausura 2024 América 1-0 Chivas



Liguilla Semifinal Clausura 2023 Chivas 0-1 América



Apertura 2021 América 0-0 Chivas



Apertura 2018 América 1-1



Liguilla Cuartos de final Clausura 2016 Chivas 0-0 América

¿Cuándo y en qué horario se juega el Chivas vs América?

El Clásico Nacional se jugará este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, a las 21:07 de la noche.