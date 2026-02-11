¡ÚLTIMA HORA! El Clásico Nacional Chivas vs América, ya tiene árbitro designado

En la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se disputa el Clásico Nacional entre Chivas y América, duelo que se celebrará en la cancha del Estadio Akron, y el cual OFICIALMENTE ya tiene desginación arbitral.

El juego que más pasiones despierta dentro del balompié mexicano, que es el Clásico Nacional se juega el 14 de febrero, un día que además es especial por celebrar el Día del amor y la amistad, lo cual en definitiva no existe entre el rebaño y el cuadro azulcrema, que tienen una acérrima rivalidad y al encontrarse se compite por puntos y por el orgullo.

Te podría interesar: España jugaría en Puebla, su último partido de preparación para el Mundial del 2026

Dentro de este vibrante partido, la designación arbitral es altamente importante, pues se busca al extremo limitar algún error o polémica que pueda impactar en el marcador, por lo que la Comisión de Arbitraje de la Liga MX designó a César Arturo Ramos para trabajar en ese intenso juego en el que la pasión y la euforia lleva también a un ríspido duelo.

AL CLASICO

La Comisión de Arbitraje ha elegido a Cesar Ramos para pitar el Clásico el sábado en Guadalajara. pic.twitter.com/yNbZJnSCe5 — david medrano felix (@medranoazteca) February 11, 2026

David Medrano, confirma a César Ramos para el Clásico Nacional

David Medrano, analista y periodista en Azteca Deportes, acotó desde sue cuenta de 'X', que César Ramos será el encargado de esta nueva edición del encuentro de las Chivas contra el América.

Lo que tienes que saber del Clásico Nacional de Chivas ante América

El partido de Chivas vs América, será parte de la Jornada 6 de la Liga MX y se celebrará en la casa del rebaño el 14 de febrero a las 9:07 PM.

Al partido, llegará Chivas como invicto y líder general del torneo con 15 unidades, luego de 5 partidos y 5 victorias. América por su parte, está hasta el octavo puesto del torneo, con dos victorias, dos empates y una derrota, sumando en total ocho puntos.

Para América, será la oportunidad de estrenar a todos sus refuerzos de los últimos días, incluyendo a Vinicius Lima y posiblemente a Thiago Espinosa. Por Chivas podrías presentar al juvenil procedente de la MLS, Jonathan Pérez.