No se vio en la TV: Así reaccionó André Jardine tras el gol de la derrota de Club América ante Juárez

Todos los focos están puestos sobre André Jardine luego de que el América haya sumado su segunda derrota consecutiva tras caer por 2-1 ante FC Juárez en la Jornada 9 del Clausura 2026. Si bien es cierto que el equipo parecía haber mejorado en las últimas fechas, estas derrotas terminaron de confirmar la crisis y el director técnico azulcrema se vio muy afectado por la caída en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cuando todo parecía que ambos equipos repartirían puntos, un gol de Guilherme Castilho en el minuto 90+3 silenció las gradas y provocó la decepción de los aficionados americanistas. Dicho momento dejó una imagen que no se vio en televisión: André Jardine de brazos cruzados y totalmente cabizbajo, demostrando una actitud desalentadora. Rápidamente, el video del DT del América recorrió las redes sociales.

En él se puede observar como es que las Águilas han perdido el rumbo y hoy se encuentran muy lejos de la aspiración al título de la Liga BBVA MX. Con esta derrota ante los Bravos, el equipo de Jardine se ubica en la novena posición de la tabla general del Clausura 2026 con 11 unidades, estando fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla de forma momentánea. Un futuro que parece ser desolador.

André Jardine justifica el mal funcionamiento del equipo

Tras sumar la cuarta derrota del torneo, el entrenador del América justificó el inicio regular de su equipo debido a la falta de opciones en la plantilla, principalmente debido a las lesiones, por lo que aún no ha podido alinear a su “equipo ideal”.

“Primero hay que tener consciencia clara: desde el inicio del torneo no he contado con todos y hemos tenido dificultades en el funcionamiento. Transcurridas ocho jornadas, todavía no puedo utilizar a los once que quiero, aunque estamos cerca de recuperar la totalidad del plantel”, explicó Jardine en conferencia de prensa tras el juego ante Juárez.

“El regreso de Zendejas y de Henry Martín, la incorporación de Veiga... no he podido integrar a 'Rayito'. Es este tipo de inconvenientes lo que me obliga a modificar la alineación; sabíamos que tendríamos que rotar el elenco, pero eso nos hace perder funcionamiento”, concluyó.

Jardine reconoce que hay un problema en el América

A pesar de su justificación, el estratega brasileño afirmó que el equipo se encuentra en un problema: “Para mí no es el problema, el compromiso, la forma en que juegan, la sinergia, está, por veces, algunos equipos pasan por fases no tan buenas, nosotros estamos pasando por un momento difícil”.

“Le daremos la vuelta ayudándonos y apoyándonos, le daremos la vuelta, el objetivo es pasar entre los primeros ocho, ya conocemos la historia, peleamos por el título aunque no entramos”, sentenció.