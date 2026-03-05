Club América no solo va mal en el Clausura 2026, también perdió posiciones en este listado

El América volvió a decepcionar en la Jornada 9 del Clausura 2026 y cayó derrotado contra FC Juárez en condición de local. Dicho resultado lo ubicó en la novena posición de la tabla general de la Liga BBVA MX, fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla. Sin embargo, este no es el único listado donde los azulcremas perdieron posiciones recientemente.

En las últimas horas, Concacaf compartió la actualización de su ranking y el América perdió posiciones con clubes de la MLS. En estos momentos, el equipo dirigido por André Jardine está ubicado en la séptima posición de la tabla, habiendo perdido una posición respecto a la actualización anterior. De esta manera, el conjunto azulcrema acumula 1,236 puntos, estando lejos de los líderes.

América cayó dos posiciones en el ranking Concacaf|Crédito: Club América

Toluca y Cruz Azul son los equipos que más arriba del ranking se encuentran con 1,263 y 1,262 puntos respectivamente. Inter Miami, equipo de la MLS, ocupa la tercera plaza con un puntaje de 1,254. Vancouver Whitecaps, también de Estados Unidos, se ubica cuarto con 1,242 puntos. Mientras que tanto Tigres como LAFC superan al América con 1,240 unidades ambos.

Columbus Crew es el equipo que se posiciona como octavo en la tabla y Seattle Sounders (noveno) y Rayados de Monterrey (décimo) completan el top 10 del ranking de la Concacaf.

En los próximos días se jugarán los partidos de ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde el ranking podría haberse afectado dependiendo de los resultados.

The March edition of the Concacaf Club Ranking is out now 🔝



Read more here: https://t.co/7PJtp8ix7c 👈 pic.twitter.com/M750IbjLel — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 3, 2026

¿Cuándo juega América por Concachampions?

América tendrá como rival en el juego de ida de los octavos a Philadelphia Union. Dicho encuentro se llevará a cabo en Estados Unidos, el día 10 de marzo y está estipulado para comenzar a las 17:00 horas (tiempo Centro de México). Mientras que el duelo de vuelta se llevará a cabo el 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cabe destacar que los partidos de Cuartos de Final se jugarán en las primeras semanas de abril, mientras que las Semifinales se disputarán a finales de abril y principios de mayo; y la Final está prevista para que se juegue el sábado 30 de mayo. ¿Podrá el América revertir la situación y aspirar al último partido?

