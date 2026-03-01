América busca sacudir el mercado: Irían por la máxima figura de México en el Mundial de Qatar

El Club América no realizó grandes inversiones en el pasado mercado de fichajes y, si bien es cierto que fichó a jugadores de gran jerarquía como es el caso de Raphael Veiga, la institución solamente se hace cargo de sus salarios debido a que llegaron a préstamo. Sin embargo, se estima que el club realizará una inversión mucho más grande en el mercado veraniego que se aproxima, sobre todo tras la unión con el fondo de inversión General Atlantic.

En este contexto, diversos reportes afirman que América buscará romper el mercado con el fichaje de Luis Chávez, futbolista que fue la figura más destacada de la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022 y que, actualmente, juega para el Dinamo de Moscú. Se espera que el fondo de inversión estadounidense, que compró el 49% de las acciones de las Águilas, aporte mucho dinero para efectuar el regreso del mediocampista a la Liga BBVA MX.

Luis Chávez es pretendido por el América|Crédito: Getty Images

Según información que comparte el sitio 365scores, la intención de la directiva azulcrema es fichar a Chávez como futuro reemplazo de Jonathan dos Santos, mediocampista que no continuaría jugando en el Nido de Coapa una vez finalizado el Clausura 2026.

Cabe destacar que el mediocampista de 30 años ya tiene experiencia dentro del futbol mexicano, pues fichó por los rusos en el año 2023, proveniente del Pachuca. En aquel momento, el Dinamo había desembolsado alrededor de 6,5 millones de dólares por su ficha.

Luis Chávez y su postura ante el interés del América

La fuente mencionada asegura que Luis Chávez está dispuesto a aceptar un posible regreso a la Liga BBVA MX tras haber estado un año sin jugar profesionalmente. Sin embargo, ahora mismo, el futbolista mexicano tiene la intención de ponerse a punto para impresionar a Javier Aguirre y ser convocado por México y disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hasta la fecha, Chávez no ha disputado minutos con el Dinamo de Moscú y esto se debe a la lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que arrastra desde la Copa Oro 2025. La buena noticia es que el jugador recibió el alta médica en los últimos días y, progresivamente, buscará regresar al once inicial de su equipo.

Una inversión importante para el América

Asegurar el regreso de Chávez al futbol mexicano podría significar un gran gasto para los azulcremas. Actualmente, su valor de mercado ronda los 7 millones de euros en Transfermarkt, monto que el América puede utilizar como referencia pensando en realizar una posible oferta. Sin embargo, los rusos podrían solicitar una mayor cantidad de dinero, principalmente si el centrocampista logra jugar el Mundial 2026 con México.