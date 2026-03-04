Cruz Azul ya tiene al reemplazo de Érik Lira ante su inminente baja en el Clausura 2026

Cruz Azul se mantiene como primer lugar de la Tabla General del Clausura 2026 tras derrotar a Santos Laguna como visitante. Ello se debe en buena parte al funcionamiento del equipo y a sus buenos jugadores, como lo es Érik Lira, quien sería una baja inminente para el equipo, por lo que Nicolás Larcamón ya tiene al reemplazo perfecto.

Amaury García apunta para ser quien tome el lugar de Lira, quien es el jugador más caro del club, pese a que nadie lo puede creer, ya que es muy probable que forme parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Amaury García apunta a ser el reemplazo de Lira ante su posible convocatoria con la selección para el mundial 2026.|@amaury_gm

El canterano de Pumas ha sido un cambio recurrente del entrenador argentino en lo que va del Clausura 2026 y todo parece indicar que será quien reemplace al seleccionado mexicano para cubrir la contención del equipo durante la Liguilla.

Conoce más acerca del reemplazo de Érik Lira

García se formó en la cantera de la UNAM, donde permaneció la mayoría de su carrera, hasta que llegó al conjunto celeste en verano de 2024 a petición de Martín Anselmi, quien todavía dirigía al club. Sin embargo, no tuvo mucho juego en el primer equipo, por lo que durante su estancia ha participado más en la Sub-23 y Sub-21.

Al igual que Érik, Amaury se formó en el conjunto universitario, donde tuvo pocas oportunidades, al igual que en la Máquina, hasta este Clausura 2026, pues de 9 jornadas disputadas, suma 6 encuentros, de acuerdo con las estadísticas de BeSoccer.

Sin embargo, el jugador de 24 años deberá demostrar en el terreno del juego por qué Larcamón le está dando la confianza de tomar el rol del Lira en el equipo, pues en lo que lleva en el club no ha marcado ni asistido con el primer equipo, números que llaman la atención y que podrían poner en tela de juicio su posible titularidad en la Liguilla del Clausura 2026.