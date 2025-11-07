América le daría “en la torre” al Cruz Azul con este fichaje que pretende hacer para el Clausura 2026

Además de ser dos de los grandes animadores del Apertura 2025, América y Cruz Azul también compiten por el mismo objetivo en el mercado de fichajes: Agustín Palavecino. Tras cerrar la contratación de José Paradela, La Máquina Celeste quiere ir por el futbolista de Necaxa, pero las Águilas no se lo pondrán nada fácil.

Desde su regreso al Campeonísimo (post cesión por Puebla), Palavecino se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX , por lo que era cuestión de tiempo para que más equipos se fijaran en él. Si bien el torneo todavía está en juego, América y Cruz Azul ya se mueven en los despachos con tal de conseguirlo.

Pese a que los rumores iniciales situaban al argentino más cerca de La Noria, en las últimas semanas todo apunta a que las Águilas tienen las de ganar. El portal Mediotiempo aseguró que las negociaciones están avanzadas y que podrían cerrarse a la brevedad.

El interés de los azulcremas es tan grande que ya se habrían puesto en marcha para desprenderse de algún futbolista extranjero y así habilitar un cupo para Palavecino. Diario Marca anticipó que Víctor Dávila e Igor Lichnovsky son los dos nombres con más posibilidades de salir.

Cabe destacar que el mediocampista argentino cuenta con una cláusula de 10 millones de dólares, cifra similar a la que pagó Cruz Azul por el arribo de Paradela. Si André Jardine lo quiere, el club deberá pagar una gran suma.

El final de la Fase Regular del Apertura para América y Cruz Azul

América y Cruz Azul buscarán terminar la Fase Regular del Apertura 2025 en la cima. La Máquina se encuentra como líder con 35 puntos, mientras que los Azulcremas son sus escoltas inmediatos, junto a Toluca, con 34 unidades.

En la última jornada, América visitará a Toluca, mientras que Cruz Azul recibirá a Pumas UNAM. Por otro lado, Tigres, que marcha cuarto con 33 puntos, todavía tiene la chance de treparse a la cima si le gana a Atlético San Luis.