América está en busca de estos cracks para el Clausura 2026 y sorprendió a todos los aficionados

América y Toluca son dos de los grandes animadores del Apertura 2025, y no es de extrañar que ambos tengan serias chances de terminar la Fase Regular como líderes . Pese a que la prioridad inmediata sea esa, las Águilas ya proyectan a futuro y tendrían en mente reforzar al equipo con algunos hombres de los Diablo Rojos.

Según trascendió en las últimas semanas, a André Jardine le interesaría contar con dos nombres que hoy trabajan bajo las ordenes de Antonio Mohamed: el brasileño Helinho y el talentoso Alexis Vega . Sin embargo, Toluca no dejará ir a ninguno con facilidad.

Helinho ya coincidió con Jardine en sus inicios en el San Pablo de su Brasil natal y disputó diez partidos con él como entrenador (693 minutos acorde a los datos de Transfermarkt). Por el otro lado, Vega suena desde hace tiempo en la órbita del América, por lo que este interés no sorprende.

Instagram André Jardine / @oficialandrejardine

Desafortunadamente para el técnico brasileño, las negociaciones no serán sencillas. Ambos futbolistas son muy importantes para el Turco Mohamed y han sido pieza clave de los éxitos recientes de los Diablos Rojos, por lo que las Águilas deberán desembolsar una gran suma si quieren contar con sus servicios.

Toluca y América van por todo en el cierre del Apertura 2025

Toluca y América se medirán este sábado en un partido clave en el Estadio Nemesio Diez. Si bien ya tienen asegurada la clasificación a la Liguilla, ambos equipos llegan con la oportunidad de finalizar la Fase Regular en la cima, siempre y cuando Cruz Azul no gane su partido ante Pumas.

Los Diablos Rojos y las Águilas llegan a esta última jornada con 34 unidades cada uno, mientras que La Máquina Celeste les saca uno de ventaja. Es importante tener en cuenta que en caso de empate, Toluca acabará por encima de América en la tabla gracias a la diferencia de gol.