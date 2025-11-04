deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Es de Estados Unidos y tiene raíces alemanas, pero prefirió jugar en México y hacerlo brillar en el Mundial Sub-17

Anaiya Miyazato es una jugadora nacida en Estados Unidos y, a pesar de tener raíces alemanas y japonesas, decidió representar a México en el Mundial Sub-17

La jugadora que decidió jugar para México pese a tener raíces estadounidenses y alemanas
TV Azteca
La jugadora que decidió jugar para México pese a tener raíces estadounidenses y alemanas
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió una hazaña histórica al clasificar a las semifinales del Mundial Sub-17 de la categoría . El equipo de Miguel Gamero cuenta con varios puntos altos, pero pocos conocen la historia de Anaiya Miyazato, delantera que es oriunda de Arizona, Estados Unidos, pero que también tiene raíces alemanas y japonesas.

Quién es Anaiya Miyazato, la delantera que brilla en México Femenil Sub-17

Anaiya juega como delantera y tiene apenas 16 años de edad. Ella representa una mezcla única de culturas, pues su padre es japonés, mientras que su madre tiene doble nacionalidad: alemana y mexicana. Esta diversidad cultural se puede observar en su propio nombre, que combina influencias orientales y occidentales. Por otro lado, Valentina Murrieta recorre el mundo con sus atajados en el Mundial Sub-17 .

Anaiya Miyazato
@Miseleccionfem / X
Anaiya Miyazato es figura de la Selección Mexicana Femenil Sub-17

¿Por qué Anaiya Miyazato decidió representar a México?

“Mi mamá es mexicana y alemana, mi papá es japonés y además mi abuela es de Chihuahua, así que pude sacar mi ciudadanía mexicana”, fue lo que explicó la joven jugadora en una entrevista con Telemundo Arizona. Sin embargo, Miyazato reveló la verdadera razón por la que escogió jugar para el combinado azteca.

TE PUEDE INTERESAR:

"Elegí a México porque me dieron una oportunidad”, mencionó Miyazato en la entrevista, dejando en claro que su decisión no fue solamente una cuestión de raíces familiares, sino que también de la confianza que le ofreció la Selección Mexicana y que ayudó a potenciar su desarrollo como jugadora profesional.

¿Dónde juega Anaiya Miyazato en la actualidad?

Desde pequeña, Miyazato formó su carrera como jugadora profesional en Estados Unidos. En la actualidad, defiende los colores de la Excel Soccer Academy, institución donde continúa formándose como futbolista mientras sigue activa con sus estudios en el país norteamericano.

Anaiya Miyazato ya representó a México en otras ocasiones

El Mundial Sub-17 que se está jugando en Marruecos no es la única experiencia de la atacante con la Selección Mexicana. Miyazato ya formó parte del equipo nacional durante la Copa del Mundo Sub-17 República Dominicana 2024. Aquella experiencia fue clave para que la jugadora madurara y llegara con mayor preparación al actual campeonato.

En aquella ocasión, México fue eliminada en fase de grupos, pero ahora logró avanzar a las semifinales del torneo donde enfrentará a Países Bajos, equipo al que ya supo derrotar (por 1-0) durante la primera fase del Mundial Sub-17.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×