Es de Estados Unidos y tiene raíces alemanas, pero prefirió jugar en México y hacerlo brillar en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió una hazaña histórica al clasificar a las semifinales del Mundial Sub-17 de la categoría . El equipo de Miguel Gamero cuenta con varios puntos altos, pero pocos conocen la historia de Anaiya Miyazato, delantera que es oriunda de Arizona, Estados Unidos, pero que también tiene raíces alemanas y japonesas.

Quién es Anaiya Miyazato, la delantera que brilla en México Femenil Sub-17

Anaiya juega como delantera y tiene apenas 16 años de edad. Ella representa una mezcla única de culturas, pues su padre es japonés, mientras que su madre tiene doble nacionalidad: alemana y mexicana. Esta diversidad cultural se puede observar en su propio nombre, que combina influencias orientales y occidentales. Por otro lado, Valentina Murrieta recorre el mundo con sus atajados en el Mundial Sub-17 .

Anaiya Miyazato es figura de la Selección Mexicana Femenil Sub-17

¿Por qué Anaiya Miyazato decidió representar a México?

“Mi mamá es mexicana y alemana, mi papá es japonés y además mi abuela es de Chihuahua, así que pude sacar mi ciudadanía mexicana”, fue lo que explicó la joven jugadora en una entrevista con Telemundo Arizona. Sin embargo, Miyazato reveló la verdadera razón por la que escogió jugar para el combinado azteca.

"Elegí a México porque me dieron una oportunidad”, mencionó Miyazato en la entrevista, dejando en claro que su decisión no fue solamente una cuestión de raíces familiares, sino que también de la confianza que le ofreció la Selección Mexicana y que ayudó a potenciar su desarrollo como jugadora profesional.

#Sub17 LA foto del XI inicial. 📸🇲🇽



¡Vamos por la semifinal! 🔥



— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 2, 2025

¿Dónde juega Anaiya Miyazato en la actualidad?

Desde pequeña, Miyazato formó su carrera como jugadora profesional en Estados Unidos. En la actualidad, defiende los colores de la Excel Soccer Academy, institución donde continúa formándose como futbolista mientras sigue activa con sus estudios en el país norteamericano.

Anaiya Miyazato ya representó a México en otras ocasiones

El Mundial Sub-17 que se está jugando en Marruecos no es la única experiencia de la atacante con la Selección Mexicana. Miyazato ya formó parte del equipo nacional durante la Copa del Mundo Sub-17 República Dominicana 2024. Aquella experiencia fue clave para que la jugadora madurara y llegara con mayor preparación al actual campeonato.

En aquella ocasión, México fue eliminada en fase de grupos, pero ahora logró avanzar a las semifinales del torneo donde enfrentará a Países Bajos, equipo al que ya supo derrotar (por 1-0) durante la primera fase del Mundial Sub-17.