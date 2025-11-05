Su valor cayó de 10 millones a solo 1 y aun así es el favorito de Gabriel Milito para reforzar Chivas

A pesar de que tiene un pie y medio dentro de la Liguilla del Apertura 2025 , Gabriel Milito está enfocado en el mercado de fichajes que abrirá en invierno. Uno de los puestos a reforzar en Chivas es la zaga central debido a la dura lesión que sufrió Diego Campillo y hay un futbolista que pasó de valer 10 millones de euros a solamente 1 y que es el principal objetivo del entrenador argentino de cara al Clausura 2026.

Carlos Salcedo es el objetivo principal de Chivas para el 2026

Según diversos reportes, Carlos Salcedo es el futbolista que Chivas quiere abrochar para el Clausura 2026 pensando en reforzar su última línea. Actualmente, el canterano de Tigres tiene un valor de 1,2 millones de euros en el mercado, muy alejado de los 10 millones de euros que supo valer durante el año 2019, según Transfermarkt. Otro defensor que el Guadalajara tiene en carpeta surgió de las fuerzas básicas de Atlas .

Su precio también pudo verse afectado por la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en enero de 2025 en uno de sus primeros entrenamientos con Rayados de Monterrey. En estos momentos, Salcedo se encuentra sumando sus primeros minutos en el Apertura 2025, tratando de tomar ritmo tras más de 10 meses de ausencia. Anteriormente, supo destacar en equipos importantes de la Liga BBVA MX.

Carlos Salcedo ya sabe lo que es jugar en Chivas

Salcedo ya tuvo un primer paso por Chivas en el año 2015, cuando fue fichado desde el Real Salt Lake a cambio de 2,5 millones de euros. Jugó un año y medio en Guadalajara, hasta que en agosto de 2016 fue cedido a la Fiorentina de Italia. Allí comenzó con su etapa en Europa, donde jugó para el Eintracht Frankfurt, que lo compró en 2018 tras haber estado cedido por una temporada en el club alemán.

El defensor central sumó 60 partidos con el Rebaño y anotó solamente un gol. Además, consiguió ganar una Copa MX en el año 2015 con el conjunto tapatío, siendo su único título en la institución hasta la fecha. Ahora, Salcedo podría regresar a Chivas para seguir escribiendo su historia y con el objetivo de recuperar su mejor nivel.

Carlos Salcedo, una compra razonable para Chivas

Con apenas dos partidos jugados en el Apertura 2025, Monterrey no pondría muchas trabas para efectuar su salida. Sin embargo, su contrato es hasta diciembre de 2027, por lo que deberá poner un monto considerable de dinero para llevarse al defensor. Teniendo en cuenta que su precio es de 1,2 millones, la directiva tapatía podría ofrecer un monto similar para hacerse con sus servicios, siendo una inversión no muy arriesgada.