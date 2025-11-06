Es una joya para América y hoy debe abandonar el equipo por una cláusula en su contrato

El Club América ha conformado un equipo potente para este Apertura 2025, pero ya sabe que perderá a una de sus máximas figuras de cara al próximo año. Annie Karich, jugadora del equipo femenil de las Águilas, deberá abandonar la institución una vez finalice la Liga BBVA MX, a pesar de llevar apenas cuatro meses dentro del club. La futbolista estadounidense jugará sus últimos partidos durante la Liguilla .

¿Por qué Annie Karich se irá del América en 2026?

La mediocampista fichó por el América el pasado 2 de julio. Sin embargo, llegó en condición de préstamo desde el Boston Legacy FC de los Estados Unidos. Resulta que ambos clubes acordaron que Annie juegue para el conjunto azulcrema solamente 6 meses, sin tener una opción de compra en su contrato. Por esta razón, Karich deberá abandonar las instalaciones de Coapa luego del 31 de diciembre de 2025.

Mexsport Annie Karich dejará el América en 2026

El Boston Legacy FC decidió no incluir una opción de compra en el contrato de la jugadora de 22 años debido a su reciente incorporación a la National Women’s Soccer League junto a la franquicia Denver de cara a la temporada 2026. De esta manera, el equipo estadounidense desea recuperar a Karich para el inicio del próximo año, dejando al América sin la posibilidad de negociar una posible compra por su traspaso.

Annie Karich será una baja importante para el América en 2026

El América sufrirá una baja sensible de cara al comienzo del Clausura 2026, pues la futbolista estadounidense fue la que más minutos disputó durante todo el torneo con 1,459, demostrando su regularidad y consistencia. Incluso supera a jugadoras ya consagradas como Kiana Palacios, Scarlett Camberos o Karina Rodríguez.

Cabe destacar que Annie Karich formó una dupla sensacional con Jordan Brewster en el equipo que conduce Ángel Villacampa, generando múltiples emociones en los aficionados americanistas. Sin lugar a dudas, su partida dejará un hueco dentro de la plantilla que será difícil de rellenar, por lo que la directiva deberá realizar un arduo trabajo de investigación para encontrar a su sucesora.

La futbolista del América que podría tomar el lugar de Annie Karich

Una de las jugadoras que podría verse beneficiada con la salida de Karich del América es Annia Mejía, defensora que llegó al equipo para disputar el Apertura 2025 proveniente de Juárez. Si bien es cierto que su posición natural es la de defensora central, la futbolista de 29 años no desconoce la posición de mediocampista central. Incluso ya ha actuado como revulsivo de Karich a lo largo de este torneo.