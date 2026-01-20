TV Azteca transmitirá Panamá vs México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Comienza el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana encara dos partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, compromisos a jugarse el 22 y 25 de enero respectivamente.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México CAE en el Ranking FIFA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para los encuentros ante los 'Canaleros' y 'La Verde', el conjunto nacional encara los juegos con una convocatoria de puros futbolistas que militan en la Liga BBVA MX, pues al no ser Fecha FIFA, el 'Vasco' no puede llamar a elementos que jueguen en el extranjero. Ante los partidos amistosos de la Selección Mexicana, la competencia local hace una pausa, esto para que algunos equipos no disputen la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 en desigualdad y con varias bajas en sus plantillas por aportar jugadores al cuadro nacional.

TV Azteca transmitirá Panamá vs México

La visita de México al Estadio Rommel Fernández es este jueves 22 de enero. En punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX, vas a poder disfrutar EN VIVO del partido entre el conjunto de Javier Aguirre ante la escuadra comandada por Thomas Christiansen, la cual ya se encuentra clasificada a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La transmisión del encuentro la vas a poder ver por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Cabe mencionar, que previo a los partidos de la Selección Mexicana, la FIFA dio a conocer la actualización del Ranking Masculino de Selecciones Nacionales en el cual México ha perdido un puesto. Actualmente, el conjunto del 'Vasco' se ubica en el lugar 16 por debajo de Estados Unidos. Por su parte los 'Canaleros', rival en turno de este jueves, ocupa el lugar 33 tras descender tres posiciones. Para el certamen del verano, la Selección de Panamá comparte el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.