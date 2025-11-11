América podría quedarse sin estadio para los Cuartos de Final por una situación inusual

América recibió un duro revés al perder 2-0 ante Toluca en la última jornada del Apertura 2025 y ahora podría recibir uno más antes de encarar la Liguilla, pues corre el riesgo de no jugar el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Rayados por una situación inusual: un concierto.

Los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX se disputarían la última semana de noviembre y al América le tocaría cerrar de local al tener mejor posición en la tabla general. Sin embargo, el inconveniente de ello es que el sábado 29 y domingo 30 del mismo mes se presentará el cantante Junior H en la Plaza México, recinto que se ubica a un costado del Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que ya fue clausurado por una situación similar .

Club América Las Águilas deberán buscar una estrategia, ya que en el encuentro de vuelta habrá un concierto en La Plaza de Toros México

A finales de 2024 a Alcaldía Benito Juárez, donde se ubica el Estadio Ciudad de los Deportes y La Plaza México, prohibió que se realicen eventos en los 2 inmuebles el mismo día, a fin de no afectar a los vecinos aledaños y evitar un colapso de tráfico ante la falta de estacionamientos en los 2 lugares.

Las opciones del América para los Cuartos de Final

La directiva del América ya trabaja en opciones para el partido de vuelta de los Cuartos de Fina ante Rayados de Monterrey y una de ellas es que el encuentro se dispute el domingo 30 de noviembre a las 4 de la tarde (hora centro de México), según varias fuentes.

El objetivo de que las Águilas programen el partido temprano es para evitar que ambos eventos se empalmen, ya que el concierto de Junior H está pactado para arrancar a las 8 de la noche (tiempo centro de México). No obstante, el conjunto azulcrema también podría analizar otras opciones de estadios, como lo es el Cuauhtémoc de Puebla.