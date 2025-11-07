OFICIAL: Chivas y Rayados de Monterrey se quedan sin estadio para la Liguilla

Chivas y Rayados no podrán jugar en sus estadios la Liguilla del Clausura 2026, ya que deberán entregarlos a FIFA el 1 de mayo, a fin de que estén listos para el Mundial de México 2026. Ambos conjuntos deberán buscar inmuebles en caso de que avancen a la “fiesta grande”, como lo está haciendo Monterey en este torneo, mientras que el Guadalajara casi tiene amarrado su pase, pues aun perdiendo clasificará .

El Rebaño y el conjunto regio no podrán usar su estadio desde el primer día de mayo, mes en el que se jugará toda la Liguilla, pues incluso la Gran Final está agendada para el domingo 24, la cual se jugará sin seleccionados mexicanos, debido a que deberán concentrar con el combinado azteca , así lo informó David Medrano Félix en su canal de YouTube.

Las soluciones que buscan las directivas de Chivas y Rayados tras quedarse sin estadio

Los dos clubes de la Liga BBVA MX fueron notificados por FIFA que se quedarán sin estadio durante la fase de eliminación del Clausura 2026, por lo que las directivas de ambos clubes ya trabajan en soluciones, siendo la de Chivas la que ya tiene un plan B, mientras que la de Rayados analiza opciones.

“En Rayados está claro, tiene que buscar porque lo de Tigres no es opción. [Mientras que] Chivas va al Estadio Jalisco, si es que logran calificar en el próximo torneo, pero ya los 2 fueron informados de esta situación”, reveló el periodista de TV Azteca Deportes.

Cabe destacar que México será sede de 13 partidos del Mundial 2026: 5 se disputarán en el Estadio Banorte (antes Azteca), mientras que en las casas de Chivas y Rayados de Monterrey, 4 en cada uno. Por lo anterior, FIFA se hará cargo del manejo de los inmuebles a fin de tenerlos en las mejores condiciones para el torneo.