Gabriel Milito sufre y Rayados de Monterrey lo disfruta: Chivas no podrá usar estos 4 jugadores en el partido

Chivas buscará amarrar de manera definitiva su pase directo a la Liguilla, aunque aún perdiendo contra Rayados de Monterrey puede ingresar a la “fiesta grande” del futbol mexicano . No obstante, el salir con una victoria luce retador, ya que Gabriel Milito sufre la baja de 4 jugadores, uno de ellos indispensable en el 11 titular.

1. Luis Romo

El mediocampista no podrá ver actividad en el duelo ante el cuadro regio debido a que está suspendido, luego de salir expulsado en el partido que ganó su equipo por la mínima ante Pachuca . El seleccionado mexicano disputó 73 minutos del cotejo hasta que fue acreedor a una tarjeta roja.

Chivas Luis Romo es una de las 4 bajas de Chivas para el duelo contra Monterrey debido a que está suspendido

2. Diego Campillo

El defensa central resultó lesionado en el Clásico Tapatío ante el Atlas y, aunque disputó los 90 minutos, al final del partido ya no pudo más y se tiró al césped. La gravedad de ello, una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo que le costó el resto del Apertura 2025.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Leonardo Sepúlveda

El lateral fue intervenido quirúrgicamente del tobillo izquierdo tras lesionarse previo al arranque del Apertura 2025. Desde entonces, continúa en recuperación y se desconoce cuándo pueda volver al terreno de juego.

4. Miguel Tapias

El defensa central no fue convocado para el partido contra Pachuca debido a que presentó una pequeña rotura del tendón de Aquiles, de acuerdo con el reporte médico de Chivas. Su regreso a las canchas estará sujeta a la evolución.

¿Rayados o Chivas, cuál de los 2 equipos se llevará el triunfo según la IA?

Chivas y Rayados se enfrentarán en la última jornada del Apertura 2025, duelo que está programado para el sábado 8 de noviembre en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Akron.

De acuerdo con ChatGPT, Guadalajara derrotará 2-1 a Monterrey, ya que tiene la ventaja de cerrar el torneo en casa. Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.