La sorpresa que alista América para enfrentar a Rayados en la semifinal de la Leagues Cup

El Club América disputará este miércoles 2 de septiembre la semifinal de la Leagues Cup 2026, misma en la que se enfrentará a Rayados de Monterrey en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en punto de las 21:30 horas, tiempo centro de la República Mexicana.

Colectivamente, al América no le alcanza

Para este partido, Guillermo Almada realizará una serie de modificaciones en su XI inicial respecto a lo que mandó en su último duelo ante Puebla, motivo por el cual se espera que cuente con un arsenal por demás interesante en su búsqueda de llegar a la gran final de la Leagues Cup.

¿Qué XI presentaría América para enfrentar a Rayados en la Leagues Cup?

Como sabes, el Club América lanzó un cuadro alternativo el fin de semana pasado en la victoria que obtuvo frente a La Franja, lo anterior considerando un descanso para sus titulares que volverán a la acción este día en el duelo por el pase a la final frente a los Rayados.

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Llegamos a Los Ángeles, una ciudad que ya sentimos como nuestra casa. 🦅🔵🟡



Gracias, Águilas, por recibirnos siempre de la mejor manera. pic.twitter.com/WnKTaAyqL5 — Club América (@ClubAmerica) September 1, 2026

Es así como elementos de la talla de Rodolfo Cota, Cristian Borja, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martín, así como la posibilidad de regresar a la titularidad a Israel Reyes y Sebastián Cáceres, está latente para uno de los juegos más entretenidos que habrá en este cierre de año.

Cabe mencionar que, del otro lado de la moneda, Rayados también descansó a varios de sus habituales titulares en el partido frente a San Luis, por lo que Matías Almeyda también saldría con lo mejor que tiene en su arsenal a fin de llegar a una nueva final en su carrera.

¿Cómo han quedado los últimos partidos entre América y Rayados en Liga BBVA MX?